Le FMI réduit les prévisions de croissance mondiale et avertit que l'inflation élevée menace la récession

La croissance du PIB réel mondial ralentira à 3,2 % en 2022 par rapport à une prévision de 3,6 % émise en avril, a déclaré le FMI dans une mise à jour de ses Perspectives de l'économie mondiale. Il a ajouté que le PIB mondial s'est effectivement contracté au deuxième trimestre en raison des ralentissements en Chine et en Russie.

Le Fonds a réduit ses prévisions de croissance pour 2023 à 2,9 %, contre une estimation de 3,6 % en avril, citant l'impact du resserrement de la politique monétaire.

La croissance mondiale avait rebondi en 2021 à 6,1% après que la pandémie de COVID-19 ait écrasé la production mondiale en 2020 avec une contraction de 3,1%.

"Les perspectives se sont considérablement assombries depuis avril. Le monde pourrait bientôt vaciller au bord d'une récession mondiale, deux ans seulement après la dernière", a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI, dans un communiqué.

EMBARGO SUR LE GAZ RUSSE

Le Fonds a déclaré que ses dernières prévisions étaient "extraordinairement incertaines" et sujettes aux risques de baisse liés à la guerre de la Russie en Ukraine, qui ferait grimper les prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Cela exacerberait l'inflation et ancrerait les attentes inflationnistes à plus long terme qui inciteraient à un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Dans le cadre d'un scénario alternatif "plausible" qui prévoit une interruption complète des livraisons de gaz russe à l'Europe d'ici la fin de l'année et une nouvelle baisse de 30 % des exportations de pétrole russe, le FMI a déclaré que la croissance mondiale ralentirait à 2,6 % en 2022 et à 2 % en 2023, avec une croissance pratiquement nulle en Europe et aux États-Unis l'année prochaine.

La croissance mondiale n'est tombée en dessous de 2 % que cinq fois depuis 1970, a précisé le FMI, y compris lors de la récession COVID-19 de 2020.

Le FMI a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que le taux d'inflation en 2022 dans les économies avancées atteigne 6,6 %, contre 5,7 % dans les prévisions d'avril, ajoutant qu'il resterait élevé plus longtemps que prévu. L'inflation dans les pays émergents et en développement devrait désormais atteindre 9,5 % en 2022, contre 8,7 % en avril.

"L'inflation à son niveau actuel représente un risque évident pour la stabilité macroéconomique actuelle et future et la ramener aux objectifs de la banque centrale devrait être la priorité absolue des décideurs politiques", a déclaré M. Gourinchas.

Le resserrement de la politique monétaire "mordra" l'année prochaine, ralentira la croissance et mettra les pays émergents sous pression, mais retarder ce processus "ne fera qu'exacerber les difficultés", a-t-il déclaré, ajoutant que les banques centrales "devraient maintenir le cap jusqu'à ce que l'inflation soit maîtrisée."

RÉTROGRADATIONS AUX ÉTATS-UNIS ET EN CHINE

Pour les États-Unis, le FMI a confirmé ses prévisions du 12 juillet d'une croissance de 2,3 % en 2022 et d'un anémique 1,0 % pour 2023, qu'il avait déjà réduites deux fois depuis avril en raison du ralentissement de la demande.

Le Fonds a profondément réduit les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour 2022 à 3,3 %, contre 4,4 % en avril, citant les épidémies de COVID-19 et les lockdowns généralisés dans les grandes villes qui ont réduit la production et aggravé les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le FMI a également déclaré que l'aggravation de la crise dans le secteur immobilier chinois tirait vers le bas les ventes et les investissements dans l'immobilier. Il a déclaré qu'un soutien fiscal supplémentaire de la part de Pékin pourrait améliorer les perspectives de croissance, mais qu'un ralentissement durable en Chine, provoqué par des épidémies de virus à plus grande échelle et des fermetures, aurait de fortes répercussions.

Le FMI a réduit ses perspectives de croissance de la zone euro pour 2022 à 2,6 % contre 2,8 % en avril, reflétant les retombées inflationnistes de la guerre en Ukraine. Mais les prévisions ont été réduites plus profondément pour certains pays plus exposés à la guerre, notamment l'Allemagne, qui a vu ses perspectives de croissance pour 2022 réduites à 1,2 % contre 2,1 % en avril.

L'Italie, quant à elle, a vu ses perspectives de croissance pour 2022 revues à la hausse en raison de l'amélioration des perspectives du tourisme et de l'activité industrielle. Mais le FMI a déclaré la semaine dernière que l'Italie pourrait subir une profonde récession en cas d'embargo sur le gaz russe.

L'économie russe devrait se contracter de 6,0 % en 2022 en raison du durcissement des sanctions financières et énergétiques occidentales, et décliner encore de 3,5 % en 2023, selon le FMI. Il a estimé que l'économie de l'Ukraine se contractera de quelque 45 % en raison de la guerre, mais cette estimation est assortie d'une extrême incertitude.

