Le FMI réduit les prévisions économiques de l'Asie en raison du ralentissement de la Chine

Alors que l'inflation en Asie reste modérée par rapport à d'autres régions, la plupart des banques centrales doivent continuer à relever les taux d'intérêt pour éviter que les attentes en matière d'inflation ne se désancrent, a déclaré le FMI dans son rapport sur les perspectives économiques régionales de l'Asie-Pacifique.

"Le fort rebond économique de l'Asie au début de l'année perd de son élan, avec un deuxième trimestre plus faible que prévu", a déclaré Krishna Srinivasan, directeur du département Asie-Pacifique du FMI.

"Un nouveau resserrement de la politique monétaire sera nécessaire pour que l'inflation revienne à l'objectif et que les prévisions d'inflation restent bien ancrées."

Le FMI a réduit les prévisions de croissance de l'Asie à 4,0 % cette année et 4,3 % l'année prochaine, soit une baisse de 0,9 point et de 0,8 point par rapport à avril, respectivement. Ce ralentissement fait suite à une expansion de 6,5 % en 2021.

"Alors que les effets de la pandémie s'estompent, la région est confrontée à de nouveaux vents contraires provenant du resserrement financier mondial et d'un ralentissement attendu de la demande extérieure", indique le rapport.

Parmi les vents contraires les plus importants, citons le ralentissement économique rapide et généralisé de la Chine, imputé à de strictes fermetures COVID-19, et l'aggravation de ses problèmes immobiliers, selon le FMI.

"Avec un nombre croissant de promoteurs immobiliers en défaut de paiement de leur dette au cours de l'année dernière, l'accès du secteur au financement du marché est devenu de plus en plus difficile", indique le rapport.

"Les risques pour le système bancaire provenant du secteur immobilier augmentent en raison de l'exposition substantielle."

Le FMI prévoit que la croissance de la Chine ralentira à 3,2 % cette année, soit une baisse de 1,2 point par rapport à sa projection d'avril, après une hausse de 8,1 % en 2021. La deuxième plus grande économie du monde devrait connaître une croissance de 4,4 % l'année prochaine et de 4,5 % en 2024, selon le FMI.

Alors que les économies émergentes asiatiques sont contraintes de relever leurs taux pour éviter les sorties rapides de capitaux, une utilisation "judicieuse" des interventions sur les marchés des changes pourrait contribuer à alléger le fardeau de la politique monétaire dans certains pays, selon le FMI.

"Cet outil pourrait être particulièrement utile sur les marchés des changes les moins profonds d'Asie", comme aux Philippines, ou lorsque les asymétries de devises dans les bilans des banques ou des entreprises augmentent les risques de volatilité des taux de change, comme en Indonésie, a déclaré le FMI.

"L'intervention sur le marché des changes doit être temporaire pour éviter les effets secondaires d'une utilisation prolongée, qui peuvent inclure une prise de risque accrue dans le secteur privé", a-t-il ajouté.