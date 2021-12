Le FMI remet à plat ses procédures après le scandale "Doing Business"

Washington (awp/afp) - Le Fonds monétaire international (FMI) va remettre à plat ses procédures, dans la foulée de l'affaire "Doing Business" qui avait failli coûter sa place à sa directrice générale Kristalina Georgieva, accusée d'avoir manipulé les données d'un rapport lorsqu'elle dirigeait la Banque mondiale.

"Le Conseil d'administration a mis en place un groupe de pilotage chargé de mener un examen de suivi", a indiqué le FMI dans un communiqué vendredi.

L'objectif est "d'aider à s'assurer que le personnel, la direction et le conseil d'administration maintiennent le normes les plus élevées possibles en matière de gouvernance interne, d'utilisation des données et de responsabilité", est-il précisé.

Le bilan de cet examen devrait être présenté lors des réunions de printemps du FMI, qui se dérouleront du 18 au 24 avril 2022.

L'examen portera spécifiquement sur deux points: la gouvernance interne et la place donnée aux avis des employés d'une part; et l'intégrité des données et de l'analyse d'autre part.

La directrice générale du FMI avait été mise en cause en septembre pour une manipulation de données, lorsqu'elle dirigeait la Banque mondiale, dans le rapport "Doing Business" 2018, afin de favoriser la Chine. Elle a toujours nié ces allégations.

Il lui avait notamment été reproché d'avoir fait pression sur ses équipes.

Le 11 octobre, le conseil d'administration du FMI avait réaffirmé sa "pleine confiance" en Mme Georgieva, qui a été maintenue à son poste.

