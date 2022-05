Le FMI renforce le poids du yuan chinois en tant que réserve internationale

Washington (awp/afp) - Le poids du yuan a été renforcé dans la composition du DTS, l'unité de compte du FMI, confortant le statut de monnaie de réserve internationale de la devise chinoise et faisant reculer la part de l'euro, du yen et de la livre britannique.

Le Fonds monétaire international a relevé la pondération du yuan, ou renminbi, de 10,92% à 12,28% dans la nouvelle évaluation du DTS (Droits de Tirage Spéciaux), l'unité de compte du FMI qui sert d'avoir de réserve internationale, selon un communiqué. Cela représente une augmentation de 1,36 point de pourcentage.

La valeur du DTS, créé en 1969, repose sur un panier de cinq grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, la livre britannique, le renminbi ou yuan chinois et le yen japonais.

La devise chinoise avait fait son entrée en 2016 dans le club très fermé des principales monnaies de réserve internationale en intégrant le DTS. Cela avait été salué comme une étape historique et symbolique de l'internationalisation du renminbi, recherchée par Pékin dans sa quête de reconnaissance économique internationale.

Au terme de l'examen quinquennal par le FMI de la pondération de ce panier de monnaies qu'est le DTS, le poids du dollar a aussi été relevé pour représenter 43,38% au lieu 41,73%, a indiqué le FMI dans un communiqué.

Cela correspond à une hausse de 1,65 point de pourcentage, plus forte que l'augmentation de la pondération du renminbi chinois.

Ce renforcement de la part du yuan intervient alors que la devise chinoise subit une forte dépréciation.

Son cours, qui évolue dans une fourchette contrôlée par l'Etat chinois, a récemment accéléré son repli et se situait vendredi à 6,7893 renminbi pour un dollar.

C'est un plus bas depuis presque un an et demi, lesté notamment par le ralentissement de l'activité dû à la lutte contre le Covid-19.

Cette réévaluation du poids de la devise américaine et du yuan au sein du DTS a été "basée sur l'évolution du commerce et des marchés financiers au cours de la période 2017-2021", a précisé le FMI.

Elle se fait au détriment de l'euro, de la livre et du yen qui perdent du poids dans leur représentation au sein de l'unité de compte internationale.

L'euro conserve son deuxième rang parmi les cinq monnaies mais se replie le plus sévèrement (-1,62 point) à 29,31% contre 30,93%.

Le yen passe de 8,33% à 7,59% (-0,74 pt) tandis que la livre britannique tombe à 7,44% contre 8,09% (-0,65 pt).

Cette nouvelle formule du DTS sera appliquée à partir du 1er août 2022 et la prochaine réévaluation est programmée pour 2027.

Instrument monétaire du FMI, le DTS sert notamment à calculer les taux d'intérêt sur les prêts qu'il accorde. Un DTS vaut actuellement 1,33 dollar.

afp/rp