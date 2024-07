Le Fonds monétaire international a revu mardi à la baisse la croissance économique de l'Arabie saoudite de près d'un point de pourcentage, principalement en raison des réductions de la production de pétrole.

Cette révision est la plus importante parmi les grandes économies et a entraîné le reste de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui devrait enregistrer une croissance de 2,2 % cette année, soit une révision à la baisse d'un demi-point de pourcentage par rapport à la situation d'il y a trois mois, selon les projections du FMI dans ses Perspectives de l'économie mondiale.

L'Arabie saoudite est en train de procéder à une restructuration économique massive, connue sous le nom de "Vision 2030", qui vise à mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du pétrole. Son fonds souverain, le Public Investment Fund (PIF), est le fer de lance de cet effort qui a vu des milliards dépensés dans tous les domaines, des véhicules électriques aux villes sportives et futuristes dans le désert.

Reuters a rapporté en mai que le PIF envisageait une réorganisation qui comprendrait la redéfinition des priorités des projets et la révision de certaines dépenses.

La croissance du produit intérieur brut saoudien devrait s'élever à 1,7 % cette année, soit une baisse de 0,9 point de pourcentage par rapport aux prévisions du FMI en avril. Le PIB devrait croître de 4,7 % en 2025, soit une révision à la baisse de 1,3 point de pourcentage par rapport aux prévisions d'avril, selon le FMI.

L'Arabie saoudite, leader de facto de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), a pris la tête du groupe et de ses alliés, dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, pour réduire la production de pétrole afin de soutenir le marché pétrolier.

Les membres de l'OPEP+ réduisent actuellement leur production d'un total de 5,86 millions de barils par jour (bpj), soit environ 5,7 % de la demande mondiale.

Le mois dernier, le groupe s'est mis d'accord pour commencer à réduire progressivement sa production de 2,2 millions de barils par jour sur une période d'un an à partir d'octobre.