L'économie chinoise devrait croître de 5 % cette année, après un premier trimestre "fort", a déclaré mercredi le Fonds monétaire international (FMI), qui a revu à la hausse ses prévisions antérieures d'expansion de 4,6 %, bien qu'il s'attende à un ralentissement de la croissance dans les années à venir.

Le FMI a indiqué qu'il avait revu à la hausse ses objectifs de PIB pour 2024 et 2025 de 0,4 point de pourcentage, mais a averti que la croissance de la Chine ralentirait à 3,3 % d'ici 2029 en raison du vieillissement de la population et du ralentissement de l'expansion de la productivité.

"La croissance économique de la Chine devrait rester solide à 5 % en 2024 et ralentir à 4,5 % en 2025", a déclaré le prêteur mondial dans un communiqué concluant son évaluation annuelle de la deuxième plus grande économie du monde pour 2024. "Les données solides sur le PIB du premier trimestre et les récentes mesures politiques ont été à l'origine de ces révisions à la hausse.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 5,3 % en glissement annuel au premier trimestre, dépassant largement les prévisions des analystes qui tablaient sur un gain de 4,6 % selon un sondage Reuters, et en hausse par rapport à une expansion de 5,2 % au trimestre précédent.

Une série d'indicateurs économiques récents pour le mois d'avril, notamment la production industrielle, le commerce et les prix à la consommation, suggèrent que l'économie de 18,6 billions de dollars a réussi à surmonter certains risques de baisse à court terme, mais les observateurs chinois disent que le jury n'a pas encore déterminé si ce rebond est durable.

La consommation intérieure reste faible et cette situation est en grande partie liée à une confiance fragile dans le contexte d'une crise prolongée du secteur immobilier qui est largement considérée comme le principal obstacle à une véritable reprise économique.

En avril, par exemple, les ventes au détail ont progressé à leur rythme le plus lent depuis décembre 2022, date à laquelle les mesures strictes de Pékin visant à réduire la consommation de carburant ont été mises en place, tandis que les prix des logements neufs ont chuté à leur rythme le plus rapide en neuf ans.

Le FMI a salué les mesures annoncées par les responsables politiques au début du mois pour stabiliser le secteur immobilier chinois en difficulté et a déclaré que les mesures "nécessaires pour orienter le secteur vers une voie plus durable devraient être poursuivies". (Reportage de Joe Cash, édition de Shri Navaratnam)