Le Fonds monétaire international (FMI) a relevé lundi ses prévisions économiques pour l'Asie, la reprise chinoise soutenant la croissance, mais a mis en garde contre les risques d'une inflation persistante et d'une volatilité des marchés mondiaux alimentée par les difficultés du secteur bancaire occidental.

La réouverture de l'économie chinoise sera cruciale pour la région, les retombées pour l'Asie se concentrant sur la consommation et la demande du secteur des services plutôt que sur l'investissement, a déclaré le FMI.

"L'Asie et le Pacifique seront les régions les plus dynamiques du monde en 2023, principalement grâce aux perspectives favorables de la Chine et de l'Inde", a déclaré le FMI dans son rapport sur les perspectives économiques régionales.

"Comme dans le reste du monde, la demande intérieure devrait rester le principal moteur de la croissance en Asie en 2023.

L'économie asiatique devrait croître de 4,6 % cette année après une augmentation de 3,8 % en 2022, contribuant ainsi à environ 70 % de la croissance mondiale, a déclaré le FMI, qui a relevé ses prévisions de 0,3 point de pourcentage par rapport au mois d'octobre.

La Chine et l'Inde seront les principaux moteurs de la croissance, avec respectivement 5,2 % et 5,9 %, même si la croissance dans le reste de l'Asie devrait également atteindre son niveau le plus bas cette année, selon le rapport.

Le FMI a toutefois réduit de 0,2 point ses prévisions de croissance pour l'année prochaine en Asie, les ramenant à 4,4 %, et a mis en garde contre les risques qui pèsent sur les perspectives, tels qu'une inflation plus forte que prévu, un ralentissement de la demande mondiale et l'impact des tensions dans le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe.

"Bien que les retombées des tensions dans les secteurs financiers américains et européens aient été relativement limitées jusqu'à présent, l'Asie reste vulnérable au resserrement des conditions financières et à la réévaluation soudaine et désordonnée des actifs", a déclaré le FMI.

Et si l'Asie dispose de solides réserves de capitaux et de liquidités pour faire face aux chocs du marché, les entreprises et les ménages de la région, très endettés, sont "sensiblement" plus exposés à une forte augmentation des coûts d'emprunt, a ajouté le FMI.

Le FMI a également exhorté les banques centrales d'Asie - à l'exception du Japon et de la Chine - à maintenir une politique monétaire stricte afin de réduire l'inflation, qui pourrait rester obstinément élevée en raison notamment d'une demande intérieure robuste.

"Les coûts liés à l'incapacité de ramener l'inflation en dessous de l'objectif devraient l'emporter sur les avantages liés au maintien de conditions monétaires souples", a déclaré le FMI.

"Un resserrement insuffisant à court terme nécessiterait un resserrement monétaire disproportionné par la suite pour éviter qu'une inflation élevée ne s'enracine, ce qui rendrait une contraction plus importante plus probable.