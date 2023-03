PÉKIN (Reuters) - La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré dimanche que les risques pour la stabilité financière s'étaient accrus et a appelé à rester vigilant, bien que les mesures prises par les économies avancées aient calmé les tensions sur les marchés.

Kristalina Georgieva a réitéré sa prévision d'une année 2023 encore difficile, avec une croissance mondiale ralentie en deçà de 3% en raison des séquelles de la pandémie de coronavirus, de la guerre en Ukraine et du durcissement des politiques monétaires.

Même si les perspectives pour 2024 sont meilleures, la croissance mondiale restera bien en deçà de sa moyenne historique de 3,8% et les perspectives pour la croissance mondiale restent faibles, a-t-elle déclaré lors d'un forum en Chine.

Le FMI, qui a prévu une croissance mondiale de 2,9% cette année, doit publier de nouvelles prévisions le mois prochain.

Kristalina Georgieva estime que les responsables politiques des économies avancées ont réagi de manière décisive aux risques de stabilité financière à la suite de faillites bancaires mais qu'il fallait rester vigilant.

"Nous continuons donc à suivre de près l'évolution de la situation et à évaluer les implications potentielles pour les perspectives économiques et la stabilité financière mondiales", a-t-elle déclaré, ajoutant que le FMI accordait une attention particulière aux pays les plus vulnérables, notamment les pays à faible revenu où le niveau d'endettement est élevé.

Elle a également mis en garde contre la fragmentation géoéconomique qui pourrait diviser le monde en blocs économiques rivaux, entraînant "une division dangereuse qui laisserait tout le monde plus pauvre et moins sûr".

(Reportage Joe Cash et Xu Jing, version française Matthieu Protard)