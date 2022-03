Le FMI se dit "lucide" sur les risques pour l'économie argentine et le nouveau programme.

M. Rice a déclaré aux journalistes que l'économie argentine se redressait plus fortement que prévu après trois années de récession et une inflation élevée persistante, mais qu'elle était également soumise au choc mondial causé par la guerre en Ukraine, et que sa situation économique et sociale était fragile.

"Il n'est donc pas surprenant que les risques pour l'économie argentine, et donc pour le programme, soient élevés", a-t-il déclaré, ajoutant que le FMI travaillerait en étroite collaboration avec les autorités argentines pour assurer la réussite de la mise en œuvre du programme.

Le conseil d'administration du FMI a approuvé la semaine dernière un nouveau programme de financement de 44 milliards de dollars, mais a déclaré qu'il était assorti de risques "exceptionnellement élevés".

Il s'agit du 22e programme du FMI pour l'Argentine et intervient après plus d'un an de négociations. Il remplace un programme raté de 57 milliards de dollars de 2018, pour lequel l'Argentine doit encore plus de 40 milliards de dollars.

M. Rice a déclaré que le conseil d'administration du FMI avait approuvé le nouveau programme parce qu'il fixait des objectifs réalistes et pragmatiques, ainsi que des politiques crédibles, qui renforceraient la stabilité macroéconomique de l'Argentine et commenceraient à s'attaquer à ses défis profondément ancrés.

La mise en œuvre sera maintenant la clé, a-t-il déclaré.

"Paraphrasant Winston Churchill, nous sommes à la fin du début de ce processus", a déclaré M. Rice. "Maintenant, il s'agit de la mise en œuvre afin que ces objectifs ... puissent être atteints."

Tout en étant conscient des risques élevés que cela implique, le FMI s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités argentines pour assurer la réussite de la mise en œuvre du programme, a déclaré Mme Rice.

"Il est dans notre intérêt commun d'avoir un programme qui puisse être approprié et ... mis en œuvre avec succès par les autorités argentines", a-t-il déclaré.