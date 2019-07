Le FMI un peu plus pessimiste sur la croissance mondiale, mais pas pour les pays développés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le FMI a réduit ses prévisions de croissance mondiale de 0,1 point pour 2019 et 2020 à respectivement 3,1 % et 3,5 %. "Le rebond prévu de la croissance en 2020 est précaire et suppose une stabilisation dans les marchés émergents et les économies en développement actuellement en difficulté ainsi que des progrès vers la résolution des différends en matière de politique commerciale", a averti l’institution internationale.Aux États-Unis, la croissance en 2019 devrait s'établir à 2,6 %, soit 0,3 point de plus que lors des prévisions d'avril et se modérer à 1,9 % en 2020 à mesure que les mesures de relance budgétaire se dissipent.La croissance dans la zone euro devrait atteindre 1,3 % en 2019 et 1,6 % en 2020, soit 0,1 point de plus qu'en avril. La prévision pour 2019 est légèrement révisée à la baisse pour l'Allemagne en raison d'une demande extérieure plus faible que prévu, qui pèse également sur les investissements. Le PIB allemand est anticipé en expansion de 0,7 % cette année et en progression de 1,7 % l'année suivante. Cette dernière estimation a été rehaussée de 0,3 point.Elle reste inchangée pour la France à 1,3 % en 2019 et 1,4 % en 2020 ; les mesures fiscales devraient soutenir la croissance et les effets négatifs des manifestations des "gilets jaunes" se dissipent.