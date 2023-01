Le FOMC en décembre s'inquiète de la "perception erronée" d'un ralentissement de la lutte contre l'inflation.

Le procès-verbal de la réunion, qui a été publié mercredi, montre que les décideurs politiques se concentrent toujours sur le contrôle du rythme de la hausse des prix et s'inquiètent de toute "perception erronée" sur les marchés financiers que leur engagement à lutter contre l'inflation s'affaiblit d'une quelconque manière. Mais les responsables ont également reconnu qu'ils avaient fait des "progrès significatifs" au cours de l'année écoulée. En conséquence, la banque centrale doit maintenant trouver un équilibre entre sa lutte contre la hausse des prix et les risques de trop ralentir l'économie.

Les décideurs ont approuvé une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage lors de la réunion du mois dernier, ce qui représente un recul par rapport aux hausses de trois quarts de point de pourcentage utilisées pendant une grande partie de 2022. HISTORIQUE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a réduit son gain et était en hausse de 0,38 %. OBLIGATIONS : Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté et était en hausse à 3,707 %, ce qui reste inférieur à la fin de la journée de mardi. Le rendement de la note à 2 ans a augmenté à 4,382%, un peu plus que la journée précédente. FOREX : Le Dollar Index a baissé de 0,24%.

COMMENTAIRES :

BRIAN DAINGERFIELD, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE FX G10, NATWEST MARKETS, STAMFORD, CONNECTICUT

"La réaction du dollar a été modeste aujourd'hui après la publication des minutes. Je pense que le ton essentiel des minutes était quelque chose qui se reflétait très bien à l'époque lors de la réunion de décembre. Vous pensez à la réunion de la Fed en décembre - nous avons obtenu un nouveau 'dot plot', qui a montré une dérive vers le haut des attentes médianes du dot pour 2023, par exemple, il y avait un ralentissement du rythme, mais il y avait un accent clair sur les données dépendantes, évoluant réunion par réunion. Et cette sorte de sous-entendu hawkish qui vient avec ce changement dans le 'dot plot', je pense qu'il a été bien reflété dans la conférence de presse et les prévisions et la déclaration à l'époque et les minutes, je ne pense pas qu'il a proposé de nouvelles informations significatives en dehors de ce message."

"Si quoi que ce soit, le message de décembre a été renforcé par les minutes. Il n'y a pas vraiment eu de discussion majeure sur ce que la Fed pourrait envisager de faire lors de sa prochaine réunion. Il n'y a pas eu d'indication évidente, je dirais, que la Fed penche vers un ralentissement plus important ou vers le maintien de cette nouvelle base de mouvements de 50 points de base qu'elle a fait en décembre. Je pense que c'est la raison principale pour laquelle nous n'avons pas vu une grande réaction, parce que le message du procès-verbal est très cohérent avec toutes les informations que nous avons reçues en décembre et il n'y avait vraiment pas grand-chose pour donner un gros indice sur ce que pourrait être la prochaine action du comité lors de sa réunion de début février."

MIKE LOEWENGART, RESPONSABLE DE LA CONSTRUCTION DES PORTEFEUILLES MODÈLES, MORGAN STANLEY GLOBAL INVESTMENT OFFICE, NEW YORK

"Les minutes de la Fed sont un bon rappel pour les investisseurs de s'attendre à ce que les taux restent élevés pendant toute l'année 2023. Au milieu d'un marché du travail toujours solide, il est logique que la lutte contre l'inflation reste le nom du jeu pour la Fed. Nous aurons un premier aperçu de la vigueur de l'embauche cette semaine et nous saurons si le marché du travail peut continuer à résister à des taux plus élevés. L'essentiel est que, même si nous avons changé de calendrier, les vents contraires du marché de l'année dernière demeurent."

CHUCK CARLSON, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HORIZON INVESTMENT SERVICES, HAMMOND, INDIANA

"(La Fed) veut toujours être perçue comme belliciste en matière d'inflation et ce sera un thème récurrent cette année. Les personnes qui s'attendent à un pivot à court terme risquent d'être déçues."

"La raison pour laquelle les chances d'un pivot au premier semestre sont plutôt minces, c'est que la Fed se concentre vraiment sur la lutte contre l'inflation des salaires. Et le seul mécanisme dont ils disposent est la hausse des taux. C'est ce qu'ils essaient de combattre."

"Le problème est que le mécanisme n'est pas parfait, car cela pourrait prendre un certain temps. Je m'attends à voir la Fed rester belliciste jusqu'à ce qu'ils voient l'inflation des salaires passer bien en dessous de 5 %."

"Ils aimeraient voir l'inflation des salaires dans la fourchette de 3 à 4 % sur une base constante, et d'ici là, ils vont être faucons et continuer à pousser les taux à la hausse."

CHRISTOPHER LANOUETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GESTIONNAIRE DE TITRES À REVENU FIXE DES PORTEFEUILLES D'OBLIGATIONS IMPOSABLES ET EXONÉRÉES D'IMPÔT, CIBC PRIVATE WEALTH US, BOSTON

"Probablement pas beaucoup de nouvelles informations par rapport à ce que nous avons appris lors de la dernière réunion. Il semble que le défi pour Powell soit de continuer à mettre le pied sur le frein monétaire pour ainsi dire et de continuer à être hawkish et le procès-verbal montre que dans l'inquiétude du comité, les signaux que le marché reçoit de la Fed, le marché pense que la Fed va cligner des yeux et que la Fed fait des pieds et des mains pour dire que nous ramenons l'inflation à 2% et qu'il va y avoir de la douleur. Il semble que le marché n'ait toujours pas accepté cela."

"Nous avons vu cela en remontant probablement jusqu'en juin, lorsque le marché semble prendre de l'avance sur lui-même avec certaines données qui peuvent être un peu meilleures que prévu sur le front de l'inflation et la Fed doit intervenir et faire revenir le marché et être faucon et lorsque vous obtenez les données qui sont un peu plus faibles, Powell doit équilibrer ses commentaires. Il marche essentiellement sur une corde raide dans la mesure où il ne veut évidemment pas tuer l'économie, mais dans le même temps, ils sont bien conscients des erreurs commises en relâchant trop tôt la lutte contre l'inflation, donc il va continuer à aller de l'avant, il n'a pas vraiment le choix. Nous sommes à 4,7 % sur le core PCE et leur projection est de 3,5 % d'ici la fin de l'année, c'est un mouvement assez important."

JAKE DOLLARHIDE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, LONGBOW ASSET MANAGEMENT, TULSA, OKLAHOMA

"C'est un disque rayé chaque fois que la Fed fait allusion à des taux plus élevés ou confirme des taux plus élevés, le marché vend. C'est comme le chien de Pavlov. Des taux plus élevés sont synonymes de cloches qui sonnent."

"Ce marché veut aller plus haut mais il a juste besoin de nouvelles à un moment donné. Les investisseurs réagissent au passé et ignorent le présent. Les commentaires de Kashkari aujourd'hui étaient de bonnes nouvelles. Il était dovish et il est typiquement hawkish."