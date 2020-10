Le FPCI NextStage Championnes III de NextStage AM a été labellisé "Relance" 0 21/10/2020 | 14:25 Envoyer par e-mail :

Nicolas de Saint Etienne, associé-gérant de NextStage AM et gérant du FPCI NextStage Championnes III a déclaré: " L'objectifdu FPCI NextStage Championnes III est d'accompagner des entrepreneurs et des sociétés non cotées en phase de Capital-Développement pour leur permettre de passer une étape essentielle de leur croissance. Au-delà de l'investissement, nos équipes revendiquent des expertises fortes en intégration de l'innovation, en croissance externe et en structuration et renforcement des équipes; compétences clés pour bâtir les champions de demain. "





Le fonds FPCI NextStage Championnes III en cours de lancement, est l'un des quatre premiers fonds de capital investissement labellisés "Relance" réservés à une clientèle professionnelle ou assimilée, pour soutenir le financement en fonds propres de PMEet ETI françaises dans le cadre de la Relance. Le FPCI NextStage Championnes III, investira dans des PME innovantes et de croissance, en France et plus particulièrement dans les territoires.

