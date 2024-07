Le FTSE 100 est tombé à son plus bas niveau depuis près de trois mois jeudi, sous la pression des mineurs d'or, tandis qu'Unilever a bondi après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le premier semestre.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 0,7% à 0719 GMT, et l'indice FTSE 250 était en baisse de 0,9%.

La plupart des principaux sous-secteurs ont chuté, les investisseurs digérant les mouvements du marché et une série de mises à jour d'entreprises.

Les mineurs de métaux précieux ont mené les baisses sur le FTSE 100 avec une baisse de 4,7%. Les mineurs d'or Fresnillo et Endeavour Mining ont perdu plus de 3 % chacun, les prix de l'or au comptant ayant chuté à la suite d'une prise de bénéfices.

Centamin a chuté de 8 % et s'est retrouvé en queue de peloton du FTSE 250 après avoir annoncé ses résultats intermédiaires et laissé inchangées ses perspectives pour 2024.

Les minières énergétiques et industrielles ont également perdu 1,2 % et 1,4 % chacune, parallèlement aux prix du pétrole et du cuivre.

Les valeurs des services de soutien à l'industrie ont baissé de 2,3 %, plombées par une baisse de 6,5 % de Rentokil après la publication des résultats semestriels de l'entreprise de lutte contre les nuisibles.

Le secteur des soins personnels, des médicaments et de l'épicerie a été le seul à sortir du lot, gagnant 3,8 % grâce à Unilever . Le fabricant de savon Dove a grimpé de 6,7 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le premier semestre de l'année.

Globalement, le sentiment des investisseurs a été atténué après que les grandes entreprises technologiques Alphabet et Tesla n'aient pas impressionné les investisseurs, ce qui a pesé sur le Nasdaq, à forte composante technologique, et sur le S&P 500.

En ce qui concerne les données, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, prévu vendredi, sera surveillé pour évaluer la position de la Réserve fédérale sur les réductions des taux d'intérêt.

Dans d'autres domaines, British American Tobacco a augmenté de 1,4 % après avoir annoncé une hausse de 1,3 % de son bénéfice semestriel, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Centrica a glissé vers le bas du FTSE 100 avec une baisse de 7,8% après que la société d'énergie ait annoncé une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté pour le premier semestre.

BT a perdu 3,5 % après que l'opérateur de téléphonie mobile et de haut débit a publié ses résultats pour le premier trimestre. (Rapport de Purvi Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)