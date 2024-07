Le FTSE 100 de Londres a progressé lundi, stimulé par les actions du secteur de l'énergie et par l'optimisme des investisseurs quant aux réductions des taux d'intérêt aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que la faiblesse de Pearson a limité les gains.

L'indice FTSE 100 a progressé de 0,5 %, atteignant son plus haut niveau depuis le début du mois de juin. L'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation était stable à 7h07 GMT après avoir clôturé à son plus haut niveau depuis plus de deux ans vendredi.

Les actions du secteur de l'énergie ont mené les gains, avec une augmentation de 1,5%, alors que les prix du pétrole ont augmenté sur les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient. Shell et BP ont gagné plus de 1% chacun.

Les mineurs de métaux précieux et les mineurs de métaux industriels ont également progressé de 0,4 % et 0,7 %, dans le cadre de gains plus larges. [GOL/

En revanche, les actions des secteurs des soins personnels, des médicaments et de l'épicerie ont chuté de 1,4 %, plombées par la baisse de 9,2 % de Reckitt Benckiser, qui a atteint son niveau le plus bas depuis plus de 11 ans.

Près de 1 000 actions en justice ont été intentées contre le fabricant de lait maternisé Enfamil, Reckitt Benckiser, Abbott ou les deux, devant les tribunaux fédéraux ou étatiques.

Le sentiment mondial était optimiste après que les actions technologiques aient rebondi à Wall Street et qu'un rapport sur l'inflation américaine largement en ligne ait maintenu les paris pour une réduction en septembre vendredi.

Cette semaine, tous les regards seront tournés vers la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, mercredi, où les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale adopte une position dovish à la suite d'une série de données qui soutiennent la tendance au ralentissement de l'inflation dans l'économie.

Un rapport crucial sur l'emploi est également attendu vendredi, ce qui pourrait influencer davantage la position de la Fed.

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre occupera le devant de la scène jeudi. Les acteurs du marché ont évalué à environ 56 % les chances d'une réduction, malgré les données récentes montrant une inflation des services stagnante.

Les grandes entreprises technologiques américaines Microsoft, Apple, Amazon.com et Meta devraient également publier leurs résultats trimestriels cette semaine.

Parmi les mises à jour des entreprises, la société d'éducation Pearson a chuté de 3,7 % pour se retrouver en bas du FTSE 100, malgré une hausse de 4 % du bénéfice d'exploitation ajusté au premier semestre. (Reportage de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Savio D'Souza)