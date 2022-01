Le FTSE 100 rebondit après avoir atteint son plus bas niveau en un mois, grâce à la hausse des valeurs liées aux matières premières.

L'indice londonien FTSE 100 a rebondi mardi après avoir atteint son plus bas niveau en un mois la veille, les valeurs énergétiques et minières liées aux matières premières étant en tête des gains, tandis qu'Unilever a reculé en raison de son intention de supprimer environ 1 500 postes de direction.

L'indice FTSE 100 a progressé de 0,4 %, les valeurs pétrolières BP et Royal Dutch Shell et les minières Anglo American et BHP Group étant les plus dynamiques.

Les craintes d'un conflit militaire en Ukraine, associées aux risques au Moyen-Orient, ont suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en pétrole, poussant les contrats à terme sur le brut à la hausse.

Les participants au marché ont semblé rester sur la touche avant l'issue de la réunion de politique générale de la Réserve fédérale mercredi, s'attendant à une position faucon de la part des responsables politiques.

On s'attend également à ce que la Banque d'Angleterre augmente ses taux pour la deuxième fois en moins de deux mois lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

"Les actions britanniques ont cependant pris exemple sur le fort rebond des marchés américains qui, après avoir chuté dans un même élan, ont rebondi après que l'OTAN ait mis ses forces en état d'alerte", a déclaré Kunal Sawhney, directeur général de la société de recherche Kalkine.

Le FTSE 100 a surpassé ses homologues des marchés développés cette année, grâce à ses valorisations attrayantes et aux gains réalisés par les poids lourds de l'énergie et des banques.

Les marchés britanniques proposent une bonne couverture en cas de compression des multiples due à la hausse des taux, les actions offrant les meilleures coussins de valorisation et les rendements en dividendes les plus élevés parmi les marchés clés, ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

L'indice des moyennes capitalisations à vocation domestique a progressé de 0,8 %, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs étant en tête des gains.

L'opérateur de pubs Marston's a gagné 1,2%, même après que ses ventes à périmètre constant pour les 16 semaines se terminant le 12 janvier aient été inférieures de 3,9% aux niveaux pré-pandémiques.

Unilever a glissé de 0,3 % après que le fabricant de produits de consommation a dévoilé son intention de supprimer environ 1 500 postes de direction. (Reportage de Shashank Nayar à Bengaluru ; édition de Subhranshu Sahu)