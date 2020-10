Le Fed est Powell : Il est plus important pour les États-Unis de bien gérer la monnaie numérique que d'être les premiers

"Nous pensons qu'il est plus important de bien faire les choses que d'être le premier à les faire, et bien faire les choses signifie que nous n'examinons pas seulement les avantages potentiels d'une CBDC, mais aussi les risques potentiels, et que nous reconnaissons également les importants compromis qui doivent être réfléchis avec soin", a déclaré M. Powell lors d'une table ronde sur les paiements numériques organisée par le Fonds monétaire international.

Selon M. Powell, il est essentiel que la Fed évalue l'impact qu'une CBDC pourrait avoir sur une série de questions essentielles, notamment la politique monétaire, la stabilité financière, la cybersécurité et la prévention des activités illicites.