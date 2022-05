Le Festival de Cannes déroule le tapis rouge pour le 75e anniversaire du festival.

"Je suis tout simplement ravi", a déclaré le président du jury du festival, Vincent Lindon, lors d'une conférence de presse bondée, flanqué des membres du jury : acteurs et cinéastes dont Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols et Asghar Farhadi.

Le plus grand festival de cinéma du monde se déroule du 17 au 28 mai, de retour à son calendrier traditionnel après deux années de perturbations dues à la pandémie, et marquant le retour des fêtes et les grands espoirs de l'industrie qu'il suscite le retour du public dans les salles de cinéma.

"Ne croyez pas le battage médiatique, les gens disent qu'il est en train de mourir. Je n'y crois pas une seconde", a déclaré Joachim Trier, membre du jury, en faisant référence au cinéma, qu'il a qualifié de "forme d'art radieuse, progressive et merveilleuse".

Le cinéaste danois-norvégien a eu l'obligation de rappeler que le festival avait servi de tremplin à la carrière de son grand-père Erik Lochen, qui avait un film en compétition en 1960. Il a contribué à mettre en avant un "nouveau cinéaste inconnu d'un petit pays du nord de l'Europe", a déclaré M. Trier.

Le festival s'est ouvert mardi avec la projection du film de zombies de Michel Hazanavicius, "Final Cut", et présentera également des poids lourds comme "Top Gun : Maverick" de Tom Cruise, qui sera présent au festival pour la première fois en 30 ans, et le film biographique de Baz Luhrmann sur Elvis.

Forest Whitaker recevra la Palme d'or honorifique du festival pour l'ensemble de sa carrière. La société de production de l'acteur présente "For the Sake of Peace", un documentaire sur la guerre au Sud-Soudan.

Avec la guerre en Ukraine qui plane sur l'événement, les débats sur le rôle du cinéma en temps de violence ont dominé les discussions.

"Je dirais que les films sont encore plus importants que jamais", a déclaré Rapace, membre du jury.

"Il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants en Russie, par exemple, aujourd'hui qui... sont en quelque sorte aussi étrangers que nous à ce qui se passe. Donc je pense, vous savez, que les films peuvent voyager et communiquer", a-t-elle déclaré.

"Avec tout ce qui s'est passé ces deux dernières années - et surtout avec ce qui se passe depuis plusieurs mois, oui, nous veillerons à être méritants, respectueux, pas trop désinvoltes, intelligents et à rester droits - ne serait-ce que par respect pour ceux qui vivent des jours beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficiles que les nôtres", a déclaré le président du jury, M. Lindon.