Le Fonds monétaire international "très préoccupé" par la crise au Sri Lanka

COLOMBO (Reuters) - Le Fonds monétaire international s'est dit samedi "très préoccupé" par la crise économique au Sri Lanka, où la population réclame désormais le départ du président Gotabaya Rajapaksa, et a précisé avoir engagé des discussions en vue de l'octroi d'un programme de prêt.

"Nous nous engageons à porter assistance au Sri Lanka en accord avec nos politiques, et allons engager des discussions sur un possible programme (de prêt) avec de hauts représentants (du Sri Lanka) dans les jours et semaines à venir", déclare dans un communiqué le chef de la mission du FMI pour le Sri Lanka, Masahiro Nozaki.

"Nous surveillons de très près les développements politiques et économiques", a-t-il ajouté.

Le Sri Lanka, un pays de 22 millions d'habitants, fait face à une grave crise économique, doublée d'une crise politique, causée par la pandémie de COVID-19 mais aussi par une gestion jugée inadéquate des autorités du pays.

La population est confrontée à des pénuries d'aliments et de carburants, des coupures d'électricité, une inflation massive et une dette record (plus de 50 milliards d'euros).

