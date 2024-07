La toute première déclaration commune des dirigeants financiers du G20, qui s'engagent à coopérer pour taxer efficacement les plus grandes fortunes du monde, a masqué vendredi un désaccord plus profond sur le forum le plus approprié pour faire avancer ce dossier.

Les ministres des finances et les banquiers centraux du groupe des 20 grandes économies ont convenu de faire référence à une imposition équitable des "particuliers très fortunés" dans leur communiqué commun et dans une déclaration distincte sur la coopération fiscale internationale, vendredi.

"Nous chercherons à coopérer pour faire en sorte que les particuliers très fortunés soient effectivement imposés", indique le projet final de la déclaration ministérielle du G20 à Rio de Janeiro, dont Reuters a pris connaissance.

Toutefois, des divergences sont déjà apparues quant à la question de savoir s'il fallait le faire dans le cadre de discussions aux Nations unies ou par l'intermédiaire de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un groupe de démocraties plus riches fondé par les alliés des États-Unis et de l'Europe.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à Reuters, en marge de la réunion du G20, qu'elle pensait que l'OCDE, qui a mené les négociations en vue d'un accord mondial en deux parties sur l'impôt sur les sociétés au cours des trois dernières années, était mieux placée pour mener à bien ces discussions.

"Nous ne voulons pas que cette question soit confiée aux Nations unies", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que l'OCDE "est une organisation fondée sur le consensus. Nous avons fait d'énormes progrès et l'ONU n'a pas l'expertise technique nécessaire.

Les principaux pays en développement se sont déjà montrés hostiles à cette approche, selon un fonctionnaire au fait du dossier, qui a déclaré que le Brésil devrait utiliser sa présidence du G20 pour faire avancer les discussions à la fois à l'ONU et à l'OCDE.

Certains des plus ardents défenseurs d'un impôt minimum mondial sur les milliardaires, dont le lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz, ont insisté sur le fait que l'ONU était le forum approprié pour la coopération fiscale mondiale.

"Nous appelons les dirigeants du G20 à s'aligner sur les progrès réalisés à l'ONU et à établir un processus véritablement démocratique pour fixer des normes mondiales en matière d'imposition des ultra-riches", a déclaré Susana Ruiz, responsable de la politique fiscale d'Oxfam International.

"Confier cette tâche à l'OCDE, le club des pays les plus riches, ne serait tout simplement pas suffisant", a-t-elle ajouté.

Guilherme Mello, fonctionnaire du ministère brésilien des finances, a déclaré que la convention-cadre des Nations unies sur la coopération fiscale internationale représentait une victoire pour les pays en développement du "Sud global" qui cherchent un lieu où ils sont mieux représentés, car la plupart des pays ne sont pas membres de l'OCDE.

Néanmoins, M. Mello a reconnu que l'OCDE et l'ONU étaient des forums légitimes, et il a déclaré que la discussion en cours sur la manière de taxer efficacement les super-riches constituait un progrès, quel que soit le forum.

"La forme que prendra ce débat dépend des nombreux dialogues qui auront lieu", a-t-il ajouté.

Certains observateurs sont restés sceptiques quant aux chances d'une "taxe sur les milliardaires" mondiale visant les plus grandes fortunes du monde.

Les fonctionnaires européens ont fait remarquer que même l'Union européenne à 27 n'a pas le pouvoir de taxation en tant que bloc. Bien que la France ait apporté un premier soutien à un impôt mondial minimum sur la fortune, les Allemands se sont montrés très réticents.

"Il semble qu'il soit très difficile de faire avancer ce dossier", a déclaré un fonctionnaire européen lors des réunions du G20. (Reportage de Bernardo Caram, Marcela Ayres, David Lawder et Jan Strupczewski à Rio de Janeiro ; rédaction de Brad Haynes et Diane Craft)