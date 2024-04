La présidence brésilienne du G20 soumettra à l'approbation des pays membres, lors des réunions du volet financier prévues en octobre, une feuille de route visant à réformer les banques multilatérales de développement afin d'accroître leur efficacité et leur capacité de prêt.

S'exprimant en marge des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, M. Haddad a invité les pays représentant les 20 plus grandes économies du monde à continuer d'étudier et de considérer les droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI "comme un instrument potentiel permettant d'accroître de manière significative la capacité de financement des banques".

La Banque interaméricaine de développement et la Banque africaine de développement ont proposé de canaliser les DTS par l'intermédiaire des banques multilatérales de développement (BMD), dans le but de multiplier par quatre au moins la valeur initiale du montant alloué, afin d'accorder de nouveaux financements aux pays qui en ont besoin.

Le président de la BID, Ilan Goldfajn, a déclaré mercredi à Reuters qu'il s'attendait à ce que le FMI approuve cette possibilité lors d'une réunion prévue en mai.

Dans ses remarques lors d'une réunion du G20 sur les BMD, M. Haddad a souligné que les pays devraient encourager les discussions sur le rôle des agences de notation de crédit, y compris sur la manière dont les nouvelles propositions telles que le capital exigible, le capital hybride et les garanties de portefeuille pourraient être mieux reflétées dans leurs méthodologies.

Les rapports de la BID et de la Banque mondiale de la semaine dernière ont souligné l'importance du capital exigible, c'est-à-dire le montant que chaque pays membre devrait verser en cas d'appel, qui constitue la majorité du capital total des BMD, par opposition au capital versé.

Si les actionnaires considèrent les engagements de capital exigible comme contraignants, la probabilité qu'ils soient appelés à les payer est considérée comme improbable. Si les agences de notation reconnaissent la valeur du capital exigible, cela pourrait permettre aux BMD d'augmenter leurs prêts.