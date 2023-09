par Nandita Bose, Sarita Chaganti Singh et Katya Golubkova

NEW DELHI, 9 septembre (Reuters) - Les pays du G20 ont adopté samedi par consensus, au premier jour de leur sommet en Inde, une déclaration commune dans laquelle ils s'abstiennent de condamner l'invasion russe de l'Ukraine mais appellent à ne pas recourir à la force pour conquérir des territoires.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé l'adoption de cette déclaration.

Ce consensus peut surprendre alors que les pays du G20, dont fait partie la Russie, sont profondément divisés au sujet de la guerre en Ukraine. Les pays occidentaux souhaitaient dans un premier temps une ferme condamnation de la Russie alors que d'autres entendaient mettre l'accent sur des thèmes plus larges, tels que l'économie.

"Nous appelons tous les Etats à respecter les principes du droit international, y compris l'intégrité et la souveraineté territoriales, le droit humanitaire international et le système multilatéral qui préserve la paix et la stabilité", est-il écrit dans cette déclaration des 20 puissances aux intérêts et objectifs disparates, voire antagonistes.

"Nous (...) saluons toutes les initiatives pertinentes et constructives en faveur d'une paix globale, juste et pérenne en Ukraine.

"Le recours ou la menace d'un recours à des armes nucléaires est inadmissible."

Dans cette déclaration commune, les pays du G20 prônent aussi l'application des initiatives destinées à assurer un transport sûr des céréales, engrais et produits alimentaires ukrainiens et russes en mer Noire. La Russie s'est retirée en juillet d'un accord sur le transport des céréales en mer Noire en dénonçant le non-respect de ses exigences au sujet de ses propres exportations de céréales.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait prévenu qu'il bloquerait la déclaration si elle ne reflétait pas la position de Moscou sur certaines questions, notamment celle de la guerre en Ukraine.

"A la suite du travail acharné de toutes les équipes, nous avons reçu un consensus sur la déclaration du sommet des dirigeants du G20. J'annonce l'adoption de cette déclaration", a dit Narendra Modi à ses homologues à New Delhi, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron.

Narendra Modi avait auparavant inauguré ce sommet de deux jours en invitant les membres du G20 à mettre fin à un "déficit mondial de confiance".

Il a aussi confirmé l'adhésion permanente de l'Union africaine au bloc afin de le rendre plus représentatif de la population mondiale.

(Avec la contribution de Manoj Kumar, Katya Golubkova et Krishn Kaushik, rédigé par Raju Gopalakrishnan ; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)