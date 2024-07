Les dirigeants financiers du G20 réunis au Brésil préparent une déclaration commune pour jeudi en faveur de l'impôt progressif, mais sans approuver la proposition des hôtes d'un "impôt sur les milliardaires", ont déclaré deux responsables du G20 à Reuters.

La présidence brésilienne du Groupe des 20 principales économies a permis cette année d'obtenir un soutien initial de la part de certains pays en faveur d'un effort commun visant à taxer les personnes très fortunées, bien que le débat ait été préliminaire.

La France, l'Espagne, la Colombie, la Belgique et l'Union africaine ont soutenu l'idée, de même que l'Afrique du Sud, qui assumera la présidence du G20 l'année prochaine. Toutefois, l'idée s'est heurtée à une forte résistance, notamment de la part de Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain.

Des sources du ministère allemand des finances, qui s'est prononcé contre l'idée en avril, ont déclaré qu'un impôt sur les super-riches n'était pas à l'ordre du jour des réunions du G20 de cette semaine. Les discussions sur la fiscalité se concentreront sur d'autres idées, telles que la lutte contre l'évasion fiscale et la dissimulation de richesses, ont déclaré les sources.

L'un des responsables du G20 au fait des discussions, qui a requis l'anonymat pour discuter des négociations en cours, a déclaré que la déclaration commune de jeudi devrait inclure un appel à la coopération pour réduire l'évasion fiscale des super-riches grâce à un plus grand échange d'informations et de meilleures pratiques.

Un communiqué commun plus large du G20 est attendu vendredi, lorsque les ministres des finances et les banquiers centraux concluront les réunions de cette semaine à Rio de Janeiro.

Malgré le scepticisme, les discussions du G20 sur un impôt mondial pour les milliardaires ont été saluées par d'anciens dirigeants mondiaux, dont 19 membres du Club de Madrid, un forum regroupant plus de 100 anciens présidents et premiers ministres.

Lors d'un séminaire organisé à Brasilia le mois dernier, des fonctionnaires ont discuté de la proposition de l'Observatoire fiscal de l'UE, organisme indépendant, de prélever un impôt sur la fortune de 2 % sur les fortunes supérieures à un milliard de dollars, ce qui permettrait d'obtenir des recettes estimées à 250 milliards de dollars par an auprès de 3 000 personnes. (Reportage de Marcela Ayres et David Lawder ; rédaction de Brad Haynes et Sandra Maler)