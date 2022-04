Le G20 surveille le marché des matières premières et des cryptomonnaies

Le Conseil de stabilité financière du G20 a déclaré mercredi qu'il renforçait la surveillance des marchés des matières premières après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché de fortes fluctuations des prix.

"Le FSB intensifie la surveillance de l'évolution actuelle des marchés et des vulnérabilités émergentes, en mettant particulièrement l'accent sur les marchés des matières premières, les marges et l'effet de levier", a déclaré l'organisme de surveillance dans une lettre adressée aux ministres des finances et aux gouverneurs des banques centrales du groupe réunis mercredi.

"Entre-temps, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a renforcé les préoccupations concernant la croissance et l'utilisation potentielle des crypto-actifs. Le FSB fait avancer les travaux sur la réglementation et la surveillance des crypto-actifs 'non adossés' et des 'monnaies stables'."