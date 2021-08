Le G7 appelle à une "mission commune" pour limiter la crise en Afghanistan

LONDRES, 19 août (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 ont appelé jeudi la communauté internationale à répondre de manière unie à la crise en Afghanistan afin d'éviter que celle-ci ne s'amplifie.

"Les ministres du G7 appellent la communauté internationale à s'unir avec une mission commune pour éviter une escalade de la crise en Afghanistan", est-il écrit dans un communiqué publié par le secrétaire britannique au Foreign Office, Dominic Raab, dont le pays occupe actuellement la présidence tournante du G7.

"La crise en Afghanistan requiert une réponse internationale, dont un dialogue intensif sur les questions critiques auxquelles font face l'Afghanistan et la région, avec les Afghans les plus affectés, les parties prenantes du conflit, le Conseil de sécurité de l'Onu, le G20, les donateurs internationaux et avec les voisins régionaux de l'Afghanistan", est-il ajouté.

(Reportage William James; version française Jean Terzian)