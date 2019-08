Le G7 d'accord sur une "communication commune" sur l'Iran-Macron

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - Les dirigeants du G7 (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada, Etats-Unis) se sont mis d'accord à Biarritz sur une "communication commune" dans le dossier iranien afin d'éviter que Téhéran se dote de la bombe nucléaire et limiter une escalade des tensions dans la région, a déclaré dimanche Emmanuel Macron.

"On s'est mis d'accord sur ce qu'on va dire sur l'Iran, en commun, il y a un message du G7 sur nos objectifs et le fait qu'on les partage est un élément important, ça évite les divisions ce qui au fond affaiblit tout le monde", a déclaré le chef de l'Etat français à TF1/LCI en marge du sommet qui se tient jusqu'à lundi dans la station balnéaire française.

"On est tous d'accord sur deux choses très claires : on ne veut pas que l'Iran puisse avoir la bombe nucléaire et on ne veut pas une escalade et déstabiliser la région", a-t-il ajouté. "On a acté d'une communication commune, ce qui a à mes yeux beaucoup de valeur, et d'une décision d'action qui permet de réconcilier un peu les positions". (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)