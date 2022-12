Le G7 déclare qu'il met en place une plateforme multi-agences pour coordonner l'aide à l'Ukraine

Dans une déclaration commune publiée à l'issue d'une réunion virtuelle, les dirigeants du G7 ont déclaré qu'ils travailleraient avec l'Ukraine, les partenaires internationaux et les organisations financières internationales pour établir la nouvelle plate-forme de coordination des donateurs.

"Par le biais de cette plate-forme, nous coordonnerons les mécanismes existants pour fournir un soutien continu à court et à long terme [...], nous coordonnerons d'autres financements et expertises internationaux et nous encouragerons le programme de réforme de l'Ukraine ainsi que la croissance menée par le secteur privé", ont-ils déclaré,

Les dirigeants du G7 ont déclaré qu'ils mettraient en place un secrétariat pour la plate-forme et que chaque pays membre désignerait un haut représentant du gouvernement pour superviser la création de la plate-forme et les efforts de coordination.

"Nous soutenons fermement les efforts visant à décrocher la stabilité financière immédiate de l'Ukraine et son redressement et sa reconstruction vers un avenir durable, prospère et démocratique, conformément à sa trajectoire européenne", ont-ils déclaré dans la déclaration.

Cet effort s'appuiera sur une conférence sur le redressement qui s'est tenue à Berlin en octobre et sur un événement distinct à Londres en juin. Les donateurs internationaux doivent se réunir à nouveau à Paris mardi.

Les dirigeants du G7 se sont également engagés à aider l'Ukraine à répondre aux besoins de préparation à l'hiver et à soutenir la résilience des civils, et ont promis de continuer à mobiliser le soutien international pour les besoins financiers urgents à court terme de l'Ukraine.

Ils ont déclaré qu'ils demanderaient aux ministres des finances du G7 de se réunir prochainement pour discuter d'une approche commune pour un soutien budgétaire coordonné en 2023, le Fonds monétaire international (FMI) devant jouer un rôle central.

La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré à la conférence NEXT de Reuters le 1er décembre qu'il était essentiel de "concentrer en amont" l'aide à l'Ukraine avant les mois d'hiver rigoureux, compte tenu des attaques russes en cours contre les infrastructures ukrainiennes.

Le FMI a accordé un financement d'urgence de 2,7 milliards de dollars à l'Ukraine et a récemment convenu d'un programme de surveillance du conseil d'administration avec l'Ukraine qui devrait ouvrir la voie à un programme de financement plus important.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré lors de la même conférence que la Banque mondiale avait déboursé 18 milliards de dollars à l'Ukraine, dont une grande partie provenait des États-Unis et de l'Europe.

Mais le pays aura besoin de 3 à 5 milliards de dollars par mois d'aide budgétaire pour faire fonctionner son gouvernement, estime le FMI. Cela représente jusqu'à 1 milliard de dollars par mois de plus que ce qu'il avait prévu en octobre.