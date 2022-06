Le G7 décrétera mardi un embargo sur l'or russe-reponsable US

KRÜN, Allemagne, 26 juin (Reuters) - Le groupe de sept démocraties les plus industrialisées décrétera mardi un embargo sur les importations d'or russe, a-t-on appris dimanche auprès d'un responsable américain alors que s'ouvre en Allemagne un sommet réunissant les pays du G7.

Londres et Washington devraient annoncer la décision dès dimanche et une déclaration officielle et formelle interviendra mardi, a dit le responsable.

"Le président et les autres dirigeants du G7 vont continuer de travailler afin que (Vladimir) rende des comptes. Aujourd'hui les Etats-Unis et la GRande-Bretagne annoncent que les dirigeants du G7 interdiront les importations d'or russe. L'annonce officielle interviendra mardi."

(Sarah Marsh et Andrea Shalal; version française Nicolas Delame)