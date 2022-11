Le G7 discute du soutien à l'Ukraine après les attaques contre l'infrastructure énergétique

L'invasion de l'Ukraine par la Russie devrait dominer la réunion de deux jours du secrétaire d'État américain Antony Blinken avec ses homologues du G7 dans la ville de Muenster, dans l'ouest de l'Allemagne, même si le rôle de plus en plus affirmé de la Chine dans le monde et les protestations en Iran figureront également en bonne place à l'ordre du jour.

"Cette réunion ministérielle du G7 arrive, pour nous, à un moment important", a déclaré un haut fonctionnaire du département d'État, notant que le groupe "a été un mécanisme de coordination essentiel" pour les approches politiques sur les questions les plus urgentes.

Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simson, a déclaré mardi, lors d'une visite à Kiev, que l'Union européenne, avec ses partenaires, explorait les moyens d'accroître l'aide au secteur énergétique de l'Ukraine.

L'Ukraine a besoin d'équipements et d'outils spécifiques pour réparer les dommages causés à son infrastructure énergétique, a-t-elle déclaré. Les entreprises étrangères devraient être exhortées à donner la priorité au transfert d'équipements énergétiques vers l'Ukraine.

La réunion du G7, accueillie par l'Allemagne, qui assure la présidence tournante du groupe, sera l'occasion pour les démocraties les plus riches du monde de discuter des récents développements en Chine et de la sécurité dans l'Indo-Pacifique après que le président chinois Xi Jinping a consolidé son emprise sur le pouvoir lors d'un congrès du parti communiste.

"Les ministres des affaires étrangères discuteront de la situation à Taïwan ... et de la manière dont le G7 peut renforcer les partenariats avec les pays de la région", a déclaré le ministère britannique des affaires étrangères dans un communiqué.

Les ministres du G7 sont également susceptibles d'aborder les récentes décisions litigieuses du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a autorisé la compagnie maritime chinoise Cosco à investir dans un terminal dans le port de Hambourg, et de se rendre à Pékin vendredi.

Ses détracteurs ont accusé M. Scholz de continuer à privilégier les intérêts économiques de l'Allemagne au détriment de préoccupations plus larges en matière de sécurité face à un État autoritaire de plus en plus affirmé, comme l'a fait, selon eux, sa prédécesseure, Angela Merkel, avec la Russie.

Les États-Unis avaient "fortement suggéré" que la Chine n'ait pas de participation majoritaire dans le terminal portuaire de Hambourg, a déclaré le haut fonctionnaire du département d'État américain.

L'Allemagne a finalement décidé de n'accorder à Cosco qu'une participation de 24,9 % dans le terminal, alors que l'offre initiale prévoyait une participation de 35 %.

L'Allemagne a également invité le Ghana, le Kenya et l'Union africaine à se joindre à la réunion du G7 pour des discussions sur le changement climatique, les infrastructures, la défense de la démocratie et la gestion des conflits et des crises humanitaires, a déclaré le ministère britannique des affaires étrangères.

"Nous faisons davantage ensemble dans ce que l'on appelle le Sud global, y compris en Afrique", a déclaré le haut fonctionnaire du département d'État. "Ce sera une caractéristique de cette discussion".