"Nous, les ministres des Affaires étrangères du G7 ... et le Haut Représentant de l'Union européenne, condamnons dans les termes les plus forts les atrocités commises par les forces armées russes à Bucha et dans un certain nombre d'autres villes ukrainiennes", ont-ils déclaré dans une déclaration commune publiée par la Grande-Bretagne.