Le G7 doit agir plus rapidement pour combler la faille numérique contre les sanctions - un fonctionnaire de la BOJ

Les cryptoassets et les stablecoins ont été placés sous le feu des projecteurs de la réglementation, car ils pourraient être utilisés pour échapper aux sanctions financières imposées à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine.

Ces monnaies numériques pourraient bouleverser le système de règlement mondial car elles permettent de contourner plus facilement les moyens de paiement conventionnels utilisant le dollar américain, l'euro et le yen, a déclaré Kazushige Kamiyama, le chef du département des systèmes de paiement et de règlement de la BOJ.

"En utilisant des monnaies stables, il n'est pas très difficile de créer un système de règlement mondial individuel", a déclaré Kamiyama dans une interview à Reuters.

Les décideurs politiques du Groupe des sept économies avancées doivent agir rapidement en définissant une compréhension commune sur la manière de mettre à jour les règles actuelles, qui ne prennent pas suffisamment en compte la présence croissante des monnaies numériques, a-t-il déclaré.

"Les nations du G7 travaillent désormais ensemble sur ce front, tout en partageant des informations sur les développements actuels", a déclaré M. Kamiyama, qui participe aux discussions du G7 sur les monnaies numériques.

Les alliés des États-Unis, dont le Japon, ont imposé des sanctions contre la Russie pour l'invasion de l'Ukraine le 24 février, y compris le retrait de nombreuses banques russes du système de paiement mondial SWIFT.

Mais il n'est pas facile de réglementer les crypto-monnaies et les stablecoins, car les détenteurs peuvent transférer des fonds à travers les frontières bien plus facilement que par le biais de la monnaie légale.

La nécessité d'équilibrer les préoccupations en matière de confidentialité et de blanchiment d'argent affectera également le débat sur la conception d'un yen numérique, a déclaré Kamiyama, dont le département est chargé des expériences de la BOJ sur l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

La BOJ commencera la deuxième phase des expériences à partir d'avril, qui durera environ un an et vérifiera des caractéristiques telles que l'opportunité de fixer une limite à la somme que chaque entité peut détenir, a-t-il déclaré.

Alors que le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda, a déclaré que la décision d'émettre ou non des CBDC pourrait être prise d'ici 2026, M. Kamiyama a déclaré que le calendrier dépendrait en partie de la rapidité d'action des autres banques centrales.

"Étant donné que tant de banques centrales de pays avancés agissent collectivement, de manière spectaculaire et simultanée sur la CBDC, cela pourrait entraîner de grands changements dans le système de règlement à l'avenir", a-t-il déclaré. "Le Japon doit s'assurer qu'il n'est pas à la traîne".