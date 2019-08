Le G7 n'a pas donné de "mandat formel" à la France sur l'Iran-Macron

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - Le G7 n'a pas accordé de "mandat formel" à la France sur la question iranienne mais les discussions se poursuivent, a précisé Emmanuel Macron dimanche après des informations selon lesquelles les dirigeants réunis à Biarritz auraient chargé Paris d'adresser un message commun à Téhéran.

"On a eu une discussion hier sur l'Iran qui a dégagé deux lignes de force communes", a déclaré le chef de l'Etat français à la presse en marge du sommet. "Aucun membre du G7 ne veut que l'Iran puisse jamais avoir l'arme nucléaire (...) et tous les membres du G7 sont profondément attachés à la stabilité et la paix de la région et donc ne veulent pas engager des actions qui puissent nuire à celles-ci".

"Dans ce cadre-là, on a évoqué différentes initiatives", a-t-il poursuivi. "Le G7 est un club informel, il n'y a pas de mandat formel qui est donné dans le cadre du G7 à l'un ou à l'autre et donc il y a des initiatives qui continueront d'être prises par les uns et les autres pour parvenir à ces deux objectifs". (Marine Pennetier et Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)