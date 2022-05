Le G7 peut être le fer de lance de la lutte contre le changement climatique en acceptant d'éliminer progressivement le charbon, selon l'Allemagne

Les pays du Groupe des Sept peuvent être le fer de lance de la lutte contre le changement climatique et accélérer l'abandon des combustibles fossiles en acceptant d'éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon, a déclaré jeudi le ministre allemand de l'économie Robert Habeck.

M. Habeck s'exprimait alors que les ministres de l'énergie, du climat et de l'environnement du G7 s'apprêtaient à débattre de la manière de maintenir les objectifs en matière de changement climatique sur la bonne voie lors de discussions assombries par la montée en flèche des coûts de l'énergie et les inquiétudes liées à l'approvisionnement en carburant provoquées par la guerre en Ukraine.

Le conflit a déclenché une ruée de certains pays pour acheter davantage de combustibles fossiles non russes et brûler du charbon afin de réduire leur dépendance à l'égard des approvisionnements russes, faisant craindre que la crise ne compromette les efforts de lutte contre le changement climatique.

M. Habeck a déclaré que la recherche de combustibles fossiles alternatifs ne se ferait pas au détriment des objectifs environnementaux. Au contraire, l'urgence énergétique et la forte inflation devraient être "la première étape pour sortir rapidement et complètement de l'énergie fossile".

Il y aura des discussions intensives cette semaine sur la façon dont le G7 pourrait assumer le rôle de "pionnier pour amener une sortie de la production d'électricité à partir du charbon" et dans la décarbonisation, a-t-il dit.

Un projet de communiqué, consulté par Reuters avant les discussions des 25-27 mai, montre que le groupe envisagera de s'engager à éliminer progressivement le charbon d'ici 2030, bien que des sources aient suggéré que l'opposition des États-Unis et du Japon pourrait faire dérailler un tel engagement.

Le projet, qui pourrait changer considérablement d'ici la fin des négociations vendredi, engage également les pays du G7 à avoir un "secteur électrique net zéro d'ici 2035" et à commencer à rendre compte publiquement l'année prochaine de la manière dont ils respectent un engagement antérieur du G7 visant à mettre fin aux subventions "inefficaces" des combustibles fossiles d'ici 2025.

"Nous devons accélérer de façon spectaculaire. Nous ne pouvons pas tomber dans ce faux récit selon lequel, à cause de l'Ukraine, il y a maintenant une excuse pour devoir aller pomper et construire toute une nouvelle génération d'infrastructures", a déclaré l'envoyé américain pour le climat, John Kerry.

"Ce sera catastrophique, à moins que cela ne s'accompagne de toutes les mesures d'atténuation et de réduction, de capture des émissions."

Les militants avaient exhorté le G7, le groupe des démocraties les plus riches du monde, à s'engager clairement à ce que les retombées de la guerre en Ukraine ne fassent pas dérailler leurs objectifs.

"Nous avons maintenant une nouvelle réalité. Le G7 doit y répondre, et il devrait y répondre par les énergies renouvelables, et non par les infrastructures de combustibles fossiles", a déclaré David Ryfisch, expert en politique climatique de l'organisation à but non lucratif Germanwatch.

Tout en recherchant un consensus sur un embargo pétrolier à l'encontre de la Russie, l'Union européenne fait pression pour accélérer le pivot du bloc vers les énergies renouvelables tout en trouvant des alternatives aux combustibles fossiles aux approvisionnements russes.

"En tant que ministres du G7, nous devons envoyer un message clair indiquant que nous sommes d'accord ici à Berlin pour dire que notre transition verte reste notre priorité", a déclaré Kadri Simson, commissaire européen à l'énergie.

"J'espère qu'aujourd'hui, avec nos collègues, nous verrons et nous nous mettrons d'accord sur la manière dont nous pouvons réaliser notre programme vert. Comment nous pouvons stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie et envoyer ensemble un message clair à la Russie." (Reportage de Kate Abnett à BRUXELLES, Markus Wacket et Maria Sheahan à BERLIN ; rédaction de Matthias Williams ; édition de Marguerita Choy)