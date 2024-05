Les responsables financiers du Groupe des sept (G7) ont réaffirmé samedi leur engagement à mettre en garde contre la volatilité excessive des devises, un langage que le Japon considère comme un feu vert pour intervenir sur le marché afin d'enrayer la chute rapide du yen.

L'accord fait suite à de nouvelles mises en garde verbales de Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, qui a déclaré aux journalistes vendredi que Tokyo était prêt à intervenir sur le marché "à tout moment" pour contrer les mouvements spéculatifs du yen qui nuisent à l'économie.

"Nous réaffirmons nos engagements de mai 2017 en matière de taux de change", ont déclaré les ministres du G7 dans un communiqué publié samedi à l'issue de leur réunion à Stresa, en Italie, dans un clin d'œil à l'appel lancé par le Japon au groupe pour qu'il réaffirme son point de vue sur la nécessité d'une stabilité du marché des changes.

Le G7 s'accorde depuis longtemps sur le fait qu'une volatilité excessive et des mouvements de change désordonnés ne sont pas souhaitables et que les pays ont le pouvoir d'agir sur le marché lorsque les taux de change deviennent trop volatils.

Tokyo a fait valoir que cet accord lui donnait la liberté d'intervenir sur le marché des changes pour contrer les mouvements excessifs du yen.

"Nous sommes reconnaissants au G7 d'avoir réaffirmé sa position commune sur les taux de change. C'est également rassurant pour les marchés", a déclaré M. Kanda aux journalistes samedi après la réunion des chefs d'État et de gouvernement.

La déclaration du G7 sur l'engagement en matière de taux de change est restée inchangée par rapport à la déclaration précédente du groupe, publiée le 17 avril, lorsque les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Washington en marge des réunions du Fonds monétaire international.

Deux semaines après la réunion du G7 d'avril, le Japon serait intervenu sur le marché des changes pour soutenir le yen et mettre fin à ce que les autorités considéraient comme des mouvements de change excessifs et spéculatifs.

Bien que cette intervention ait empêché le yen de tomber en dessous de la ligne psychologiquement importante des 160 pour un dollar, la monnaie japonaise n'a pas encore amorcé de rebond clair. Elle s'est établie à 156,98 pour un dollar vendredi, non loin du plus bas niveau de plus de trois semaines de 157,19 touché jeudi.

On ne sait pas non plus si les pays du G7 toléreront de nouvelles incursions du Japon sur le marché des taux de change.

S'exprimant à Stresa, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi que les interventions sur le marché des changes ne devraient pas être un outil "de routine" pour remédier aux déséquilibres et qu'elles ne devraient être utilisées que rarement et de manière bien communiquée.

Le communiqué des dirigeants financiers de mai 2017, qui a été réaffirmé samedi, a déclaré que "l'excès de volatilité et les mouvements désordonnés des taux de change peuvent avoir des conséquences négatives sur la stabilité économique et financière".

Mais il a également demandé que les taux de change soient déterminés par les marchés et que les membres "se consultent étroitement sur les actions à mener sur les marchés des changes."

M. Kanda, qui supervise la politique monétaire du Japon en tant que vice-ministre des finances chargé des affaires internationales, a déclaré samedi qu'il était en "contact extrêmement étroit" avec ses homologues américains au quotidien, y compris sur les marchés.

Le yen a perdu 11 % par rapport au dollar cette année, car on s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine ne soit pas pressée de réduire ses taux d'intérêt, ce qui maintiendrait une grande divergence entre les taux américains et les taux très bas du Japon.

Les marchés se concentrent sur la question de savoir si le Japon interviendra à nouveau pour mettre fin à la faiblesse persistante du yen, qui est devenue un casse-tête pour les décideurs politiques car elle affecte la consommation en gonflant le coût des importations de matières premières.