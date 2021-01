Le G7 réclame la libération des partisans de Navalny arrêtés en Russie

PARIS, 26 janvier (Reuters) - Les Etats membres du G7 ont réclamé mardi la libération immédiate des partisans de l'opposant russe Alexeï Navalny arrêtés ce week-end.

"Nous sommes profondément préoccupés par la détention de milliers de manifestants pacifiques et de journalistes et nous appelons la Russie à respecter ses obligations nationales et internationales et à libérer les personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique le 23 janvier", disent leurs ministres des Affaires étrangères dans un communiqué.

Près de 3.500 personnes ont été arrêtées samedi lors d'une manifestation pour la libération d'Alexeï Navalny, selon le groupe de surveillance OVD-Info.

L'opposant a quant à lui été interpellé le 17 janvier à son retour en Russie après avoir passé cinq mois en Allemagne. Il y avait été transféré en août après son empoisonnement par un agent neurotoxique. (Jean-Philippe Lefief)