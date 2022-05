Le G7 s'efforce de maintenir l'agenda climatique sur les rails alors que la guerre en Ukraine perturbe l'approvisionnement en énergie.

Les ministres de l'énergie, du climat et de l'environnement des pays du Groupe des Sept (G7) veulent réaffirmer leur engagement à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et à protéger la biodiversité lors de la réunion du 25 au 27 mai.

Le groupe envisagera également de s'engager à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon d'ici 2030, selon un projet de communiqué consulté par Reuters, bien que des sources aient suggéré que l'opposition des États-Unis et du Japon pourrait faire dérailler un tel engagement.

Le projet, qui pourrait changer considérablement d'ici la fin des négociations vendredi, engage également les pays du G7 à avoir un "secteur électrique net zéro d'ici 2035" et à commencer à rendre compte publiquement l'année prochaine de la manière dont ils respectent un engagement antérieur du G7 visant à mettre fin aux subventions "inefficaces" des combustibles fossiles d'ici 2025.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a déclenché une course effrénée parmi certains pays pour acheter davantage de combustibles fossiles non russes et brûler du charbon afin de réduire leur dépendance à l'égard des approvisionnements russes, faisant craindre que la crise énergétique déclenchée par la guerre ne compromette les efforts de lutte contre le changement climatique.

Les militants ont exhorté les ministres du G7 à s'engager clairement à ce que les retombées de la guerre en Ukraine ne fassent pas dérailler leurs objectifs.

"Nous avons maintenant une nouvelle réalité. Le G7 doit y répondre, et il doit y répondre par les énergies renouvelables, et non par les infrastructures de combustibles fossiles", a déclaré David Ryfisch, expert en politique climatique de l'organisation à but non lucratif Germanwatch.

Tout en cherchant un consensus sur un embargo pétrolier contre la Russie, l'Union européenne fait pression pour accélérer le pivot du bloc vers les énergies renouvelables tout en trouvant des alternatives aux combustibles fossiles aux approvisionnements russes.

Alden Meyer, associé principal du groupe de réflexion sur le climat E3G, a déclaré que la lutte contre le changement climatique était le meilleur moyen et le plus rapide pour les pays d'atteindre la sécurité énergétique.

"Les impacts climatiques sont pires que ce que les scientifiques avaient prévu à l'origine et il y a bien pire à venir si nous ne réduisons pas rapidement les émissions", a déclaré Meyer. "Tenir les promesses climatiques devient vraiment encore plus vital dans cet environnement géopolitique tendu."

Avant la réunion, le groupe B7, qui regroupe les principales fédérations d'entreprises et d'industries des États du G7, a appelé le groupe à soutenir un plan s'inspirant du "club climatique" du chancelier allemand Olaf Scholz pour harmoniser les normes en matière d'émissions et de tarification du CO2.

Scholz avait suggéré cette idée pour tenter d'éviter les frictions commerciales dans des domaines tels que les tarifs verts, le développement de marchés pour les produits décarbonisés, la tarification du carbone et les méthodes d'élimination.