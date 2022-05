Le G7 soutient une augmentation de l'aide et des armes à l'Ukraine en signe d'unité contre la Russie.

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a annoncé un soutien militaire supplémentaire de 500 millions d'euros qui devrait être approuvé la semaine prochaine par les membres de l'UE, et s'est dit confiant que le bloc conviendra d'un embargo sur le pétrole russe.

La ministre britannique des affaires étrangères, Liz Truss, a annoncé de nouvelles sanctions visant le réseau financier et le cercle intime du président russe Vladimir Poutine, dont son ex-femme et ses cousins, et a également appelé à l'intensification des livraisons d'armes à l'Ukraine.

La réunion annuelle, qui se tient jusqu'à samedi, rassemble des diplomates de haut rang de Grande-Bretagne, du Canada, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Japon, des États-Unis et de l'Union européenne dans un château vieux de 400 ans situé dans la station balnéaire de Weissenhaus sur la mer Baltique.

Il fait suite aux promesses faites par les dirigeants du G7 le week-end dernier d'interdire ou de supprimer progressivement l'achat de pétrole russe.

L'événement, auquel ont assisté les ministres des affaires étrangères de l'Ukraine et de la Moldavie, a également mis en lumière les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et les craintes que la guerre en Ukraine ne déborde sur son petit voisin, la Moldavie.

Le ministre moldave des Affaires étrangères a déclaré dans une interview à Reuters que certaines forces dans la région séparatiste de Transdniestrie étaient déterminées à semer l'instabilité, mais que son gouvernement souhaitait résoudre la question par la diplomatie.

Les discussions du G7 défieront les tentatives russes de diviser le monde au sujet de l'Ukraine, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

"Jamais depuis la fin de la guerre froide, nous, partenaires du G7, n'avons été mis au défi de manière aussi profonde. Jamais nous n'avons été plus unis", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Poutine n'a pas l'intention d'arrêter la guerre, a déclaré M. Borrell, ajoutant que le nouveau soutien militaire de l'UE concernerait les armes lourdes telles que les chars et l'artillerie et porterait l'aide du bloc à environ 2 milliards d'euros.

"(Ce sera) plus de pression sur la Russie avec des sanctions économiques et la poursuite de l'isolement international de la Russie et la lutte contre la désinformation", a-t-il dit.

S'adressant aux journalistes en marge de la réunion, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a mis au défi l'UE d'imposer l'embargo pétrolier, affirmant que Poutine fêterait l'échec de la proposition. La Hongrie, voisine de l'Ukraine, s'est opposée au plan, qui requiert l'unanimité pour être adopté.

"Nous n'interférons pas dans leurs discussions, mais c'est un moment critique où nous verrons si l'unité de l'UE continuera d'exister ou si elle sera brisée", a-t-il déclaré.

M. Kuleba a appelé les alliés à saisir les actifs russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine, une proposition soutenue par le ministre allemand des finances Christian Lindner dans une interview publiée vendredi par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

Ce week-end, l'Allemagne accueillera séparément des ministres de l'OTAN, alors que la Suède et la Finlande se préparent à demander leur adhésion à l'alliance transatlantique, s'attirant les menaces de représailles de Moscou et les objections de la Turquie, membre de l'OTAN.

ALARME DE MOLDOVA

La guerre en Ukraine a fait grimper en flèche les prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, des carburants et des engrais, les agences des Nations unies avertissant que la hausse des prix aggravera une crise alimentaire en Afrique notamment.

L'invasion de la Russie a perturbé la navigation en mer Noire, une route importante pour les céréales et autres produits de base, étranglant les exportations.

Des sources diplomatiques ont déclaré que l'objectif était que les sept pays s'organisent mieux pour trouver des réponses rapides et efficaces à la crise alimentaire. La Russie bloquant les ports ukrainiens, les efforts se concentreront probablement sur l'accélération des expéditions de produits sur les trains de marchandises vers le reste de l'Europe.

La Moldavie a du mal à faire face au flux de réfugiés en provenance d'Ukraine et les incidents impliquant des séparatistes pro-russes en Transdniestrie ont suscité l'inquiétude.

"Ils sont limités, mais veulent jouer à attiser les tensions, provoquer, (rendre) hystérique la population de Transdniestrie et rendre nerveuse la population de Moldavie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Nicu Popescu.

"Il existe des forces internes qui veulent déstabiliser cette région et rapprocher la guerre de nos foyers. Nous travaillons pour faire en sorte que cela ne se produise pas."