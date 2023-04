par Katya Golubkova et Makiko Yamazaki

SAPPORO, JAPON, 15 avril (Reuters) - Le G7 a convenu d'appeler à une augmentation "radicale" de la production d'électricité à partir de sources renouvelables et envisage des objectifs d'augmentations de capacités pour les énergies solaire et éolienne, a déclaré une personne au fait des négociations.

Les ministres de l'environnement et de l'énergie du G7, réunis pour des discussions sur le climat et l'énergie samedi et dimanche à Sapporo, dans le nord du Japon, ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d'accord sur une date précise pour sortir du charbon, selon la ministre française de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.

Le G7 a décidé d'approuver un objectif visant à "augmenter de manière drastique l'électricité produite par les énergies renouvelables", a déclaré à Reuters la personne ayant eu connaissance des discussions, qui a demandé à ne pas être identifiée parce que l'information n'est pas publique.

Les ministres semblent également envisager des objectifs chiffrés pour augmenter la capacité de production d'énergie solaire à au moins 1 térawatt et celle des éoliennes en mer à 150 gigawatts d'ici 2030, a déclaré la source.

Ils n'ont cependant pas réussi à se mettre d'accord sur une date précise pour sortir du charbon, bien qu'ils aient convenu de ne pas construire de nouvelles centrales électriques fonctionnant au charbon, a déclaré Agnès Pannier-Runacher.

L'événement a également insisté sur la nécessité d'aider les pays émergents à réduire leurs émissions, notamment par le biais de financements

Le ministre japonais de l'économie et du commerce, Yasutoshi Nishimura, a déclaré dans son discours d'ouverture que le G7 devait non seulement réduire ses propres émissions, mais aussi prendre des mesures concrètes pour parvenir à baisser les émissions au niveau mondial, en mettant l'accent sur les pays du "Sud".

Il a ajouté que les ministres aimeraient discuter des moyens d'utiliser les financements pour aider à réduire les émissions des industries les plus difficiles à décarboner, parmi lesquelles la chimie, le transport maritime et l'acier.

La question des émissions dans les marchés émergents est depuis longtemps au centre des préoccupations des pays développés. Toutefois, les pays les plus riches du monde doivent faire davantage pour aider les pays émergents à réduire les émissions de carbone, a déclaré Alden Meyer, associé principal chez E3G, un groupe de réflexion sur le changement climatique.

"Il incombe au G7 et aux autres pays développés de fournir des financements et de mobiliser des fonds privés pour aider à la décarbonisation des pays en développement", a-t-il dit lors d'une réunion d'information organisée avant le début du G7.

Les mesures de sécurité autour du G7, déjà strictes, ont été renforcées après qu'une explosion a perturbé un discours en plein air du Premier ministre Fumio Kishida dans l'ouest du pays. (Reportage de Katya Golubkova et Yuka Obayashi à Sapporo ; avec Kate Abnett à Bruxelles, Makiko Yamazaki à Tokyo et Maha El Dahan, version française Benjamin Mallet)