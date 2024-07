Le principal indicateur de rendement des investissements du fonds souverain de Singapour GIC a affiché sa plus faible croissance en quatre ans et a déclaré que les taux d'intérêt élevés, les difficultés économiques de la Chine et les tensions géopolitiques continueraient à rendre l'environnement d'investissement difficile.

Mercredi, GIC a affiché une hausse de 3,9 % du rendement réel annualisé sur 20 ans, son principal indicateur de performance, contre 4,6 % l'année dernière. Le rythme de croissance a été le plus lent depuis son rendement de 2,7 % en 2020.

Le fonds gère 770 milliards de dollars d'actifs selon les estimations du Sovereign Wealth Fund Institute, et est l'une des trois entités qui gèrent les réserves de Singapour.

Le GIC a attribué les rendements inférieurs de la dernière période de 20 ans à l'exclusion de l'exercice 2004, lorsque les marchés boursiers ont connu un rebond exceptionnel après le krach de l'Internet.

"Cette année exceptionnelle contraste fortement avec les rendements plus faibles de ces dernières années, dus à la faiblesse des rendements des titres à revenu fixe et des actions mondiales, en particulier sur les marchés émergents", a ajouté le GIC.

GIC ne communique pas ses résultats annuels ni la valeur de ses actifs sous gestion.

Dans son rapport d'investissement, le GIC a déclaré que les taux d'intérêt plus élevés pour longtemps, les défis macroéconomiques en Chine liés à son marché immobilier et les tensions géopolitiques accrues limiteraient les gains d'investissement.

"En outre, les perspectives de rendement à moyen terme restent faibles et le rapport risque/récompense moins favorable, compte tenu des valorisations élevées de nombreux actifs à risque, en particulier sur les marchés développés", a déclaré la société.

GIC voit toujours des opportunités aux États-Unis, son plus grand pays d'exposition, indépendamment du résultat des élections à venir, a déclaré à Reuters son directeur général Lim Chow Kiat.

"Nous ne savons évidemment pas quel sera le résultat. Mais nous sommes attentifs à ce que pourraient être les politiques", a-t-il déclaré. Il a notamment cité les tarifs douaniers et les restrictions commerciales qui affectent la croissance mondiale et l'inflation.

L'exposition de GIC aux États-Unis a augmenté pour atteindre 39 % de son portefeuille d'investissement total au cours de l'année se terminant le 31 mars 2024, contre 38 % au cours de la même période de l'année précédente, selon son rapport.

Le Royaume-Uni et la zone euro sont passés de 4 % et 9 % à 5 % et 10 % respectivement, tandis que l'exposition au Japon seul et à l'Asie, hors Japon, a chuté de 6 % et 23 % à 4 % et 22 % respectivement, selon le rapport. La part de la Chine n'est pas divulguée.

La Chine étant confrontée à un ralentissement de sa croissance économique, GIC a déclaré qu'elle devenait plus sélective et recherchait des opportunités, notamment dans les secteurs de la fabrication de pointe et de l'industrie, ainsi que dans des créneaux tels que les entreprises de location de logements.

Jeffrey Jaensubhakij, directeur des investissements du groupe GIC, a déclaré que l'objectif était de s'assurer que le fonds n'était pas exposé à des secteurs où il pense que "les perspectives de l'offre et de la demande ne sont pas très bonnes".

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Outre GIC, les deux autres entités qui gèrent les réserves de Singapour sont la banque centrale, l'Autorité monétaire de Singapour, et l'investisseur public Temasek.

Temasek a déclaré au début du mois que la valeur nette de son portefeuille avait renoué avec la croissance, avec un gain de 1,8 %, ajoutant que les bénéfices tirés des investissements aux États-Unis et en Inde avaient permis de compenser la sous-performance en Chine.

GIC a déclaré qu'il s'attendait à une hausse de l'adoption plus rapide et de l'utilisation productive de l'intelligence artificielle, bien qu'il ait mis en garde contre les valorisations élevées de nombreuses entreprises d'intelligence artificielle en phase de démarrage.

Ses investissements dans l'IA comprennent la société de données Databricks et la plateforme de gouvernance des données et de l'IA Atlan.

GIC a déclaré que la transition climatique représentait des opportunités d'investissement compte tenu de la volatilité affectant des secteurs tels que l'acier vert et le stockage des batteries. (Reportage de Yantoultra Ngui et Xinghui Kok ; rédaction de Sumeet Chatterjee et Barbara Lewis)