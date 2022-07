Le GIC de Singapour signale les risques du marché ; l'inflation est là pour rester.

"L'inflation elle-même est déjà un problème car nous voulons générer un rendement supérieur à l'inflation", a déclaré Lim Chow Kiat, directeur général de GIC, lors d'une interview à Reuters dans les bureaux du fonds situés au 37e étage et donnant sur le quartier financier.

"Nous devons certainement supposer que l'environnement macroéconomique reste difficile dans un avenir prévisible", a-t-il ajouté, soulignant la hausse des taux d'intérêt et son impact sur les économies et les actifs financiers, ainsi que la volatilité des marchés qui en découle.

La GIC est classée comme le sixième plus grand investisseur souverain au monde avec 799 milliards de dollars d'actifs, selon le cabinet de recherche Global SWF.

Des pairs plus importants tels que le fonds souverain de Norvège et le Government Pension Investment Fund du Japon ont également signalé des conditions de marché difficiles, citant l'inflation et les événements géopolitiques.

GIC a déclaré que le taux de rendement réel annualisé sur 20 ans était de 4,2 % pour l'année se terminant en mars, contre 4,3 % pour la même période il y a un an. Les États-Unis étaient son plus grand marché, représentant 37 % de son portefeuille, contre 34 % il y a un an.

M. Lim a déclaré que les banques centrales sont susceptibles de resserrer davantage leur politique, du moins à court terme, pour lutter contre l'inflation.

Les craintes d'une inflation galopante ont pris le pas sur les inquiétudes des banques centrales concernant la croissance. La Réserve fédérale américaine est susceptible de franchir une étape clé mercredi avec une hausse des taux qui met effectivement fin au soutien de l'économie depuis la pandémie.

"Le défi est que nous considérons l'inflation non seulement comme un phénomène à court terme mais en fait comme quelque chose qui fera probablement partie de l'environnement d'investissement à moyen terme", a déclaré Prakash Kannan, économiste en chef de GIC.

RÉPRESSION TECHNOLOGIQUE EN CHINE

GIC a élargi son portefeuille avec des actifs immobiliers axés sur les bureaux, le commerce de détail et l'industrie, ainsi que d'autres secteurs comme les centres de données et les infrastructures.

"De nombreux investissements de type immobilier et infrastructure ont en fait soit des avenants automatiques à l'IPC (indice des prix à la consommation), soit la possibilité d'augmenter les loyers une fois le bail terminé", a déclaré Jeffrey Jaensubhakij, chef des investissements du groupe GIC.

Le fonds a déclaré avoir augmenté ses effectifs dans ses groupes immobiliers et d'infrastructure d'environ 35 % au cours des trois dernières années.

Le mois dernier, GIC a accepté d'acheter une participation importante dans The Student Hotel, basé en Europe, avec le fonds de pension néerlandais APG dans une transaction qui évalue le groupe de logements étudiants et d'hôtels à 2,2 milliards de dollars.

GIC, qui compte Alibaba et Meituan parmi ses investissements chinois, a déclaré que le pire était probablement passé sur une répression réglementaire technologique dans la deuxième plus grande économie du monde.

"En termes de rythme et d'intensité, ça ne devrait pas empirer. La question de savoir si elle va s'atténuer ou non est différente, mais les actions en ont pleinement tenu compte", a déclaré M. Jaensubhakij, ajoutant que la Chine proposait toujours des opportunités pour GIC au-delà du secteur technologique.

Le portefeuille de GIC a rapporté 7,7 % par an en termes nominaux en dollars américains sur les cinq années jusqu'à mars 2022, contre 8,8 % pour la même période se terminant l'année dernière.

Ce chiffre est à comparer au rendement annualisé de 8,5 % sur cinq ans du portefeuille de référence de GIC, composé de 65 % d'actions mondiales et de 35 % d'obligations.

GIC a des investissements dans les actifs numériques et Jaensubhakij a déclaré que la récente secousse sur le marché des crypto-monnaies a montré les vulnérabilités des acteurs les plus faibles alors que les technologies sous-jacentes étaient encore prometteuses.

GIC est prêt à profiter de toute correction brutale des prix des actifs dans les secteurs clés, a-t-il dit.

"Nous avons été prudents, mais cette prudence nous donne en fait un peu de marge de manœuvre dans ce genre d'environnement. Cela signifie que nous avons probablement amassé une certaine poudre sèche pour être disponibles."