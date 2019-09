Le GRESB place Cegereal en 1ère position des sociétés cotées en Europe

Regulatory News:

Cegereal (Paris:CGR) annonce avoir atteint la 1ère place du classement 2019 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) dans la catégorie des sociétés cotées en Europe.

Un engagement reconnu au plus haut niveau

Depuis la mise en place de sa stratégie RSE en 2013, la foncière n’a cessé de démontrer ses engagements environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Ces initiatives ont été rapidement récompensées par le GRESB, qui place Cegereal sur le podium depuis sa première participation, dans le secteur des foncières cotées de bureaux en Europe.

En 2019, avec un score de 95/100, Cegereal franchit une marche supplémentaire et se hisse à la 1ère place des sociétés cotées en Europe, ainsi qu’à la 3ème place au niveau mondial, tous secteurs confondus. La société se distingue pour la qualité de sa politique de gestion et de sa gouvernance, avec des scores maximaux de 100/100.

Une démarche responsable démontrée

Le travail d’analyse et de maîtrise des indicateurs environnementaux de chacun de ses immeubles a porté ses fruits. En effet, le portefeuille affiche une réduction de près de 30% de sa consommation énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2013.

C’est également dans la protection de la biodiversité de son parc immobilier que la foncière s’est distinguée. Une mission menée à bien au sein des 37 300 m2 d’espaces verts dont bénéficie Cegereal comprenant notamment 4 800 m2 de surfaces végétalisées sur Hanami, 3 000 m2 de jardin arboré autour d’Europlaza et une toiture végétalisée sur Arcs de Seine.

Des lieux de vie offrant une expérience utilisateur personnalisée

Portant un intérêt particulier à l’évolution des modes de vie et des tendances de travail, Cegereal anticipe les attentes des locataires et réalise régulièrement des programmes d’investissements sur son patrimoine pour améliorer leur expérience utilisateur.

Parmi ses dernières réalisations, les espaces de restauration de la tour Europlaza sont intégralement repensés pour devenir des lieux de vie conviviaux et connectés. Cette approche, conjuguée à la proximité de la société avec ses locataires, assure à Cegereal des taux d’occupation élevés et des niveaux de revenus de qualité.

A propos du GRESB

Le GRESB est le classement international de référence en matière de responsabilité sociale environnementale et de gouvernance pour les actifs immobiliers. L’édition 2019 analyse plus de 1 000 sociétés immobilières, foncières (SIIC), fonds d’investissement et promoteurs immobiliers. Ce qui représente au total une valeur d’actifs de plus de 4 000 milliards de dollars. Plus de 100 investisseurs institutionnels utilisent les données du GRESB pour suivre leurs investissements, collaborer avec leurs managers et prendre des décisions qui conduisent à une industrie immobilière plus responsable.

A propos de Cegereal

Créé en 2006, Cegereal est un groupe d’immobilier commercial spécialisé dans les bureaux au sein du Grand Paris. La valeur globale du portefeuille a été estimée au 30 juin 2019 à 1 435 millions d'euros hors droits.

D’un point de vue environnemental, Cegereal a obtenu la première place du classement 2019 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) sur les sociétés cotées en Europe. Son patrimoine est entièrement certifié NF HQETM Exploitation ou BREEAM In-Use International.

Cegereal est une SIIC cotée sur le Compartiment B d’Euronext Paris (ISIN : FR0010309096) depuis 2006. Sa capitalisation boursière est de 604 millions d’euros au 16 septembre 2019.

