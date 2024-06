Le Gabon a signalé un foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N1, communément appelée grippe aviaire, pour la première fois depuis 2022 sur un marché aux volailles de la capitale Libreville, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé animale (OSA).

La souche H5N1 de la grippe aviaire a tué ou provoqué l'abattage de centaines de millions de volailles dans le monde ces dernières années et se propage de plus en plus aux mammifères, notamment aux vaches aux États-Unis.

Le virus a été détecté dans des échantillons prélevés au marché aux volailles du Mont Bouet à Libreville dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la grippe aviaire, selon le rapport soumis par les autorités gabonaises à la WOAH, basée à Paris.

Il précise que les échantillons identifiés comme positifs ont été prélevés sur des oiseaux provenant d'élevages non tracés, ce qui rend impossible l'identification de la source du virus. (Reportage de Sybille de La Hamaide, édition de Gus Trompiz)