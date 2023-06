Le Ghana a conclu un accord avec les banques pour restructurer 15 milliards de cedi ghanéens (1,36 milliard de dollars) d'obligations et de bons de cacao émis localement en dollars américains, ont déclaré à Reuters trois sources proches des négociations.

Le pays d'Afrique de l'Ouest cherche à obtenir de nouvelles conditions pour la restructuration de sa dette intérieure d'ici la fin du mois de juin afin de pouvoir respecter la date limite fixée par le Fonds monétaire international (FMI) et de se concentrer sur les négociations avec les créanciers extérieurs.

Le Ghana a conclu la première phase de l'échange de sa dette intérieure en février, avec la participation de 85 % des détenteurs d'obligations éligibles, mais il a besoin de nouvelles conditions pour 123 milliards de cedi ghanéens (11,18 milliards de dollars) supplémentaires afin de pouvoir bénéficier de la prochaine tranche d'un prêt du FMI de 3 milliards de dollars pour faire face à la pire crise économique qu'il ait connue depuis une génération.

La dette comprend des obligations nationales en dollars, des bons de cacao, des fonds de pension et la dette de la banque centrale. Les bons du cacao sont des titres émis pour répondre aux besoins de liquidités à court terme de l'organisme de régulation du cacao, Cocobod.

Les sources, deux au ministère des finances et une dans une banque qui détient une partie des obligations, ont déclaré que le gouvernement et les prêteurs ont convenu de convertir 6,9 milliards de cedi ghanéens d'obligations domestiques en dollars américains en deux prêts à terme avec de nouveaux taux plus bas.

Un autre montant de 8,1 milliards de Ghana Cedi de bons de cacao sera converti en une nouvelle obligation à 12% de rendement, bien que certaines banques attendent 13%, a déclaré une source bancaire. Le dernier bon de cacao émis en février 2023 avait un rendement de 32,22%.

Le ministère des finances s'est refusé à tout commentaire, tandis que Cocobod et un groupe de pression représentant les banques n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les nouveaux prêts ont une échéance de cinq ans, à partir de 2025, ont déclaré les trois sources, qui font partie des négociations, en demandant l'anonymat parce qu'elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Le pays exportateur d'or, de cacao et de pétrole, qui a fait défaut sur la plupart de ses dettes extérieures en décembre, vise à réduire ses remboursements d'intérêts sur la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années dans le cadre d'un plan de sauvetage du FMI obtenu en mai.

Un protocole d'accord pour les obligations domestiques en dollars américains est actuellement soumis à l'approbation de la commission des valeurs mobilières et des changes. "Notre objectif est de le conclure d'ici la fin du mois de juin", a déclaré l'une des sources du ministère des finances.

"Elles (les banques) comprennent qu'il vaut mieux qu'elles obtiennent une restructuration parce que nous pourrions ne pas être en mesure de payer le coupon", a déclaré l'autre source du ministère des finances.

(1 $ = 11,0000 cedi ghanéen)