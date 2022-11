Le Ghana court un risque élevé de surendettement, selon le ministre des finances

Lors de la présentation du budget 2023 de la nation ouest-africaine au Parlement, M. Ofori-Atta a déclaré que le Ghana présentait un risque élevé de surendettement et qu'il avait convenu d'une stratégie de gestion de la dette avec le Fonds monétaire international (FMI).

Ofori-Atta n'a toutefois pas proposé de réduction des dépenses pour les programmes phares et a détaillé une série d'investissements plus larges en matière d'infrastructures et de services sociaux.

Le ministre négocie un plan d'allègement avec le FMI alors que le pays producteur de cacao, d'or et de pétrole est confronté à sa pire crise économique depuis une génération.

La banque d'investissement Morgan Stanley a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que le Ghana restructure sa dette intérieure et extérieure.

"L'analyse de viabilité de la dette actuellement menée révèle que le Ghana est désormais considéré comme présentant un risque élevé de surendettement", a déclaré M. Ofori-Atta aux parlementaires.

"Le gouvernement et le FMI se sont mis d'accord sur les objectifs du programme, une trajectoire préliminaire d'ajustement budgétaire, la stratégie de la dette et le financement requis pour le programme", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espère parvenir à un accord "très bientôt".

Il a déclaré que la dépréciation du cedi "affecte sérieusement" la capacité du Ghana à gérer sa dette publique, qui a augmenté à 48,9 milliards de dollars cette année.

Le Ghana mettra en œuvre un programme d'échange de la dette pour relever ces défis, a-t-il ajouté.

"La bonne nouvelle est que toutes les mesures relatives aux recettes sont conformes à ce que le FMI aurait voulu", a déclaré Razia Khan, économiste en chef pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Standard Chartered.

"Nous attendons maintenant les détails du plan d'échange de la dette. Jusqu'à présent - aussi favorable qu'on aurait pu l'espérer".

INTERDIRE L'UTILISATION DES VÉHICULES ÉNERGIVORES

M. Ofori-Atta a présenté un certain nombre de mesures qui permettront au gouvernement de réduire les dépenses et d'augmenter les recettes, notamment une augmentation de 2,5 points de pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée, qui passera à 15 %, un gel des nouvelles exonérations fiscales pour les entreprises étrangères et une révision des exonérations fiscales pour les entreprises des zones franches, des mines, du pétrole et du gaz.

Malgré l'augmentation prévue des recettes, M. Ofori-Atta a déclaré que le budget fiscal passerait de 6,6 % à 7,7 % du PIB au cours de l'année à venir.

Le gouvernement interdira également l'utilisation de véhicules à moteur V8 et V6 et appliquera une réduction de 50 % sur les allocations de carburant et une interdiction des voyages non essentiels.

"Il est devenu encore plus urgent de mobiliser des recettes intérieures, surtout en des temps comme celui-ci où notre accès au marché international des capitaux est largement fermé", a-t-il déclaré.

La croissance économique du Ghana devrait ralentir à 3,7 % en 2022, contre 6,7 % l'année dernière, et à 2,8 % en 2023, a-t-il ajouté.

M. Ofori-Atta a dû faire face à des appels à sa révocation de la part du parti au pouvoir et de l'opposition qui l'accusent de mauvaise gestion économique. La semaine dernière, il s'est excusé pour les difficultés économiques du pays mais s'est défendu contre leurs accusations.

Parmi les autres réformes, le Ghana imposera une limite à la dette pour les financements non concessionnels et se concentrera sur l'utilisation de la politique monétaire pour contrôler l'inflation, qui a dépassé 40 %, a déclaré le ministre.

(1 $ = 14,0000 cedi ghanéens)