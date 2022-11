Le Ghana envisage une "décote" de 30% sur les obligations étrangères, selon un ministre adjoint

Le ministère des finances a ensuite déclaré qu'aucune décision n'avait été finalisée, alors que la nation ouest-africaine se bat pour contenir sa pire crise économique depuis une génération.

M. Kumah a déclaré que tous les détails d'un échange de dette seraient annoncés d'ici la fin novembre, notant qu'il n'y aurait pas de décote pour les obligations nationales.

"L'étranger subira une décote, c'est là que la décote intervient. Là, nous négocions pour aller dans leur principal, plus la suspension de leurs intérêts au niveau de la VAN (valeur actuelle nette). Nous négocions sur le principal jusqu'à 30%", a déclaré Kumah sur la station de radio privée JoyFM.

Il a ajouté que la restructuration permettrait au gouvernement de conclure un accord de soutien avec le FMI, et de "constituer des tampons" pour pouvoir rembourser les détenteurs d'obligations lorsqu'il sortira de la crise dans quelques années.

"Les détails des différentes couches de l'opération de la dette, y compris les conditions de paiement du principal et des intérêts sur la dette publique, sont encore en cours de discussion", a déclaré le ministère des finances dans un communiqué plus tard dans la journée de jeudi.

Le président Nana Akufo-Addo a déclaré en octobre que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) sur un plan de soutien ne conduiraient pas à une réduction de la valeur nominale des obligations d'État.

"Le défaut du Ghana était dans le prix", a déclaré Charlie Robertson, économiste en chef de Renaissance Capital. Une décote de la dette serait "humiliante pour un président qui a déclaré il y a quelques semaines à peine qu'il n'y aurait pas de décote", a-t-il ajouté.

Le Ghana négocie actuellement un programme d'allègement avec le FMI. Cette nation productrice de cacao, d'or et de pétrole a vu sa monnaie, le cedi, dégringoler de plus de 40 % cette année, tandis que l'inflation des consommateurs a atteint son plus haut niveau en 21 ans, à 40,4 %, en octobre, en raison de la flambée des coûts d'importation.

Le ministre des finances, Ken Ofori-Atta, a annoncé une série de mesures plus tôt ce jeudi lors de la présentation de son budget 2023 au parlement. Les mesures comprennent des plans de réduction des dépenses et d'augmentation des recettes dans le but de lutter contre la spirale de la dette.

Près de la moitié des recettes du gouvernement sont consacrées uniquement au paiement des intérêts de sa dette.

M. Kumah a déclaré à Reuters que les mesures auxquelles il a fait référence sur JoyFM n'étaient "pas concluantes" et n'étaient que des propositions "à ce stade".

"Il est vrai que nous avons un programme d'échange de dette qui se prépare à engager des investisseurs avec diverses propositions, aucune décision [sur les pourcentages] pour le moment", a-t-il déclaré par message WhatsApp.