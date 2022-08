Le Ghana procède à la plus forte hausse de taux jamais enregistrée lors d'une réunion d'urgence

Cette hausse intervient trois semaines seulement après qu'elle ait maintenu son taux de politique monétaire inchangé à 19 % et déclaré qu'elle faisait une pause pour observer l'impact d'une série de hausses record.

Elle devait se réunir à nouveau fin septembre, mais lundi, elle a déclaré qu'une réunion d'urgence était nécessaire.

Le cedi ghanéen a poursuivi sa chute vertigineuse depuis la réunion de politique monétaire de juillet, perdant plus de 6 % par rapport au dollar pour la seule journée de mercredi, selon les données Refinitiv Eikon. Cela a porté les pertes totales pour 2022 à près de 39 %.

Pendant ce temps, l'inflation des prix à la consommation a encore augmenté pour atteindre 31,7 % en juillet, son plus haut niveau depuis fin 2003, et le statisticien en chef du gouvernement a averti qu'il n'était pas possible de dire si l'inflation avait atteint un sommet.

Ces conditions ont déclenché des manifestations de rue contre les difficultés économiques. Le mois dernier, des centaines de manifestants à Accra, la capitale du Ghana, ont protesté contre la hausse des prix du carburant, une taxe sur les paiements électroniques et d'autres prélèvements.

"Le Comité a pris note de l'augmentation de l'inflation au cours du mois de juillet et des pressions accrues sur (le) marché des changes", a déclaré le Comité de politique monétaire de la Banque du Ghana dans un communiqué.

"Compte tenu des risques qui pèsent sur les perspectives d'inflation, le comité a décidé d'une augmentation de 300 points de base", a-t-il ajouté, précisant qu'il allait également relever le taux de réserve primaire obligatoire des banques de 12 à 15 % de manière progressive.

Le comité a partiellement imputé les difficultés économiques actuelles du Ghana à des facteurs externes, notamment un dollar fort et un resserrement des conditions financières mondiales.

Elle a déclaré que la génération de revenus avait été un défi cette année pour le gouvernement et que, sans accès aux marchés de capitaux internationaux, un découvert de la banque centrale avait permis de combler le vide.

Le Ghana en est aux premières étapes de la négociation d'un accord de soutien avec le Fonds monétaire international, après avoir initialement déclaré qu'il ne se tournerait pas vers le fonds pour obtenir de l'aide.

La hausse de vendredi pourrait contribuer à montrer que le Ghana est déterminé à conclure un accord avec le FMI, a déclaré Razia Khan, économiste en chef pour l'Afrique et le Moyen-Orient chez Standard Chartered.

"Bien qu'une hausse du taux directeur puisse ne pas suffire à stabiliser la monnaie à très court terme, elle permettra au moins de rassurer sur le sérieux des négociations du Ghana avec le FMI", a-t-elle déclaré.