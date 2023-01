Le Ghana s'apprête à demander la restructuration de sa dette au titre du Cadre commun du G20 mardi - sources

Le pays d'Afrique de l'Ouest demandera aux créanciers bilatéraux de former un comité dès que possible, visant un "traitement accéléré" sur plus de 5 milliards de dollars de dette, a déclaré l'une des sources, qui a demandé à ne pas être nommée car les discussions sont privées.

La demande s'inscrit dans le cadre d'une présentation virtuelle du ministère des Finances du Ghana organisée sous les auspices du groupe de nations créancières connu sous le nom de Club de Paris, a ajouté la source.

La restructuration de la dette du Ghana dans le cadre commun vise à inclure des pays non membres du Club de Paris, tels que la Chine, dans les pourparlers d'allègement de la dette. La Chine est le plus grand créancier bilatéral du Ghana avec 1,7 milliard de dollars de dette, selon les données de l'Institut international des finances (IIF).

Le Club de Paris s'est refusé à tout commentaire. Le ministère des finances du Ghana n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reuters a rapporté en premier jeudi que le Ghana cherchait à obtenir un traitement de sa dette dans le cadre du programme du G20.

Le pays frappé par la crise, qui a décroché un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI) à la mi-décembre, a hésité à faire cette demande en raison des longs délais auxquels sont confrontés d'autres pays utilisant ce processus.

Le Ghana serait le quatrième pays à postuler à l'initiative lancée en 2020 pour rationaliser les efforts de restructuration de la dette dans le sillage des pays les plus pauvres ployant sous les retombées de la pandémie de COVID-19.

La plateforme a été largement critiquée pour ses progrès glacials. Alors que le Tchad a décroché un accord avec ses créanciers en novembre, la Zambie est toujours en pourparlers et les progrès de l'Ethiopie ont été freinés par la guerre civile.

La formation d'un comité officiel des créanciers est une étape clé dont le pays a besoin pour demander officiellement aux créanciers bilatéraux des assurances financières qu'ils sont prêts à entrer dans un processus de réaménagement de la dette.

Sans ces assurances, le conseil d'administration du FMI retarderait l'approbation du programme et, par conséquent, les versements d'argent.