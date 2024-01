Selon cinq sources directement informées, le Ghana vise une simple restructuration de sa dette en échangeant d'anciennes obligations contre de nouvelles, alors que le pays cherche à alléger sa dette de quelque 13 milliards de dollars envers des créanciers privés internationaux.

Des représentants et des conseillers du ministère des finances ont rencontré des investisseurs à Londres la semaine dernière et leur ont fait part de leur intention d'exclure tout instrument de dette subordonné à l'état, c'est-à-dire qui lie les paiements à des variables telles que les performances économiques ou les prix des matières premières, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison du caractère privé des discussions.

Certains détenteurs d'obligations sont de plus en plus favorables à l'utilisation de ce type d'instruments, qui leur permettent de surmonter leurs divergences de vues sur la trajectoire économique d'un pays. Les négociations sur la restructuration de la dette en Zambie et au Sri Lanka prévoient d'inclure de tels instruments.

Certains fonds d'investissement sont impliqués dans toutes ces négociations sur la dette.

Les représentants du gouvernement du producteur d'or et de cacao ont rencontré les membres du comité de pilotage, qui détient la majorité des obligations, ainsi que leurs conseillers. Ils ont également rencontré d'autres investisseurs qui détiennent des obligations du Ghana en dehors de ce groupe, ont indiqué les sources.

Les détenteurs d'obligations sont divisés sur la proposition, certains investisseurs souhaitant toujours un certain type d'instrument de récupération de la valeur, a déclaré l'une des sources.

UNE NOUVELLE PROPOSITION

Au début du mois, le Ghana a obtenu 600 millions de dollars supplémentaires du Fonds monétaire international dans le cadre de son programme de sauvetage, après avoir conclu un accord de restructuration de 5,4 milliards de dollars de prêts avec ses créanciers officiels.

L'explosion des coûts du service de la dette avait incité le pays à se lancer dans une restructuration il y a un an.

Les conseillers du pays d'Afrique de l'Ouest ont envoyé vendredi une proposition de restructuration de la dette à leurs homologues, selon trois sources, l'une d'entre elles ajoutant que le plan comprenait une réduction du principal de plus de 30 %, bien qu'aucun autre détail n'ait été disponible.

Lazard et Hogan Lovells sont les conseillers financiers et juridiques du gouvernement, tandis que les créanciers travaillent avec Rothschild & Co et Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP en tant que conseillers.

Un porte-parole du ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Un porte-parole de Lazard s'est refusé à tout commentaire.

Pour l'instant, les détenteurs d'obligations ne sont pas empêchés de négocier les obligations du pays, ont déclaré les sources, ajoutant que des conversations directes pourraient bientôt commencer.

Le gouvernement a indiqué aux investisseurs qu'il souhaitait parvenir à un accord d'ici la fin du mois de février, après l'accord sur la dette publique conclu avec des créanciers tels que le Club de Paris et la Chine.