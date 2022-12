Le Ghana va échanger sa dette intérieure dans sa lutte pour retrouver la stabilité économique

Dans une allocution vidéo dimanche, M. Ofori-Atta a déclaré que le gouvernement ghanéen avait terminé son analyse de la viabilité de la dette, mais il n'a fourni aucune information sur les plans relatifs à la dette extérieure qui sont attendus avec impatience par les créanciers internationaux.

"Nous sommes convaincus que ces mesures contribueront à rétablir la stabilité macroéconomique", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l'échange de la dette intérieure, les obligations locales seront échangées contre de nouvelles obligations arrivant à échéance en 2027, 2029, 2032 et 2037 et leur coupon annuel sera fixé à 0% en 2023, 5% en 2024 et 10% à partir de 2025 jusqu'à l'échéance.

Le gouvernement est en pourparlers avec le Fonds monétaire international pour un programme de soutien visant à soulager sa dette.

La monnaie locale, le cedi, a chuté de plus de 50 % par rapport au dollar en 2022, tandis que la banque centrale a augmenté son principal taux de prêt à 27 % lundi dernier après que l'inflation ait atteint un pic de 21 ans en octobre.

M. Ofori-Atta a déclaré que le gouvernement souhaitait minimiser l'impact de l'échange de dette sur les petits investisseurs et qu'il n'appliquerait donc pas les conditions aux bons du Trésor ou aux détenteurs d'obligations individuelles. Il n'y aura pas non plus de décote du principal des obligations, a-t-il ajouté.

"Cela devrait ... renforcer les attentes selon lesquelles le Ghana est sur la voie d'un accord au niveau du personnel du FMI. Nous nous attendons à ce que le Ghana cedi en bénéficie", a déclaré Razia Khan, économiste en chef pour l'Afrique chez Standard Chartered.

"Il ne faisait guère de doute que le Ghana avait besoin de réductions des coupons de la dette en monnaie locale (LCY) pour rétablir la viabilité macroéconomique. En excluant les investisseurs particuliers, cette mesure sera probablement plus acceptable sur le plan politique", a-t-elle ajouté.

L'impact du plan sur les particuliers reste à déterminer, car beaucoup détiennent des obligations par le biais de fonds mutuels et de fonds de pension.

Mme Ofori-Atta a déclaré que le gouvernement mettrait en place un fonds de stabilité financière avec le soutien des partenaires de développement pour aider les institutions financières nationales, notamment les banques et les fonds de pension, à faire face à l'échange.

"Je vous le dis, rien ne sera perdu, rien ne manquera, et rien ne sera cassé. Nous allons, ensemble, tout récupérer", a-t-il déclaré.