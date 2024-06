Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, envisage de reporter la livraison de 350 000 tonnes de fèves à la saison prochaine en raison de mauvaises récoltes, ont déclaré cinq sources à Reuters, ce qui aggrave encore les perspectives de l'industrie mondiale du chocolat.

Les fabricants de chocolat du monde entier augmentent les prix pour les consommateurs après que la valeur du cacao a plus que doublé cette année seulement, suite à une troisième année de mauvaises récoltes au Ghana et en Côte d'Ivoire, responsables de 60 % de la production mondiale.

Le marché avait précédemment estimé que le Ghana reporterait quelque 250 000 tonnes de cacao, soit l'équivalent de la moitié de sa récolte actuelle. Cocobod, l'organisme ghanéen de réglementation du cacao, a déclaré que le pays envisageait de reporter "certains volumes, mais pas ces quantités (350 000 tonnes)".

La récolte de cacao du pays a été ravagée par des conditions météorologiques défavorables, la maladie des fèves et l'extraction illégale d'or, qui déplace souvent les exploitations de cacao.

Les agriculteurs ghanéens font également de la contrebande de fèves vers les pays voisins pour les vendre à des prix plus élevés que le prix d'achat de l'État, ce qui a pour effet d'éroder encore davantage le peu de récolte disponible pour la livraison au Ghana.

Cinq sources au fait de la question ont déclaré que le Ghana avait pré-vendu quelque 785 000 tonnes de fèves pour la saison 2023/24 (octobre-septembre) en cours, mais qu'il ne serait probablement en mesure de livrer que 435 000 tonnes.

Le Ghana vend régulièrement un an à l'avance environ 80 % de sa récolte, qui s'élève généralement à 750 000-850 000 tonnes.

Cependant, sa récolte est tombée à environ 670 000 tonnes la saison dernière et ne devrait pas dépasser 500 000 tonnes cette saison. Les négociants et l'industrie craignent qu'il n'y ait pas non plus de reprise significative la saison prochaine.

L'Organisation internationale du cacao prévoit que la production mondiale de cacao chutera de 10,9 % pour atteindre 4,45 millions de tonnes cette saison.

Cela signifie que les transformateurs et les chocolatiers devront puiser dans les stocks de cacao pour couvrir entièrement leurs besoins.

VENTES A L'AVANCE

La hausse des prix fait dérailler un mécanisme établi de longue date pour le commerce du cacao.

Les autorités ghanéennes utilisent la moyenne de leurs ventes à terme pour fixer le prix minimum auquel les négociants peuvent acheter le cacao aux agriculteurs la saison suivante.

Avec quelque 350 000 tonnes de fèves vendues à terme manquantes dans la récolte de cette saison, le Ghana a des difficultés avec les ventes à terme pour la saison prochaine, selon les négociants. Selon deux sources, le pays n'a vendu à terme que 100 000 tonnes.

Les sources ont indiqué que ces 100 000 tonnes, comme les 350 000 tonnes reportées sur la saison prochaine, ont été vendues à moins de la moitié des prix mondiaux actuels du cacao, ce qui signifie que Cocobod aura du mal à augmenter les prix des agriculteurs la saison prochaine sur la base de ces ventes.

La Cocobod a déclaré que les ventes à terme se déroulaient comme d'habitude, mais a refusé de divulguer les volumes ou les prix.

L'impossibilité d'augmenter les prix incitera probablement les agriculteurs à intensifier la contrebande de fèves, à cultiver d'autres plantes ou à vendre une plus grande partie de leurs exploitations à des chercheurs d'or, ont déclaré les sources. (Reportage de Maytaal Angel ; Rédaction de Nigel Hunt et Susan Fenton)