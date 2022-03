Le "Google russe" Yandex prévient qu'il risque de faire défaut sur sa dette

New York (awp/afp) - Le géant russe de la tech Yandex a indiqué jeudi qu'il pourrait faire défaut sur sa dette du fait de la suspension prolongée de sa cotation au Nasdaq, la Bourse électronique de New York.

Le Nasdaq et l'autre place boursière de New York, le New York Stock Exchange, ont suspendu lundi la cotation de toutes les entreprises russes dont tout ou partie des actions sont enregistrées aux Etats-Unis.

Pour que la cotation reprenne, les groupes devaient communiquer sur les conséquences pour eux des sanctions qui frappent actuellement de nombreuses entités et individus en Russie en réaction à l'invasion de l'Ukraine.

Dans un communiqué publié jeudi, Yandex explique ne pas être directement visé par les sanctions et pouvoir poursuivre ses activités dans l'immédiat.

Néanmoins, le "Google russe", comme il est souvent surnommé, prévient qu'une disposition prévoit que si sa cotation au Nasdaq est suspendue durant plus de cinq séances, certains de ses créanciers peuvent demander le remboursement immédiat de sa dette, assortie des intérêts.

La disposition concerne des obligations dont l'échéance initiale était fixée à 2025, pour un montant de 1,25 milliard de dollars.

"Le groupe Yandex n'a pas actuellement les ressources suffisantes pour assurer le remboursement de ces obligations" pour le montant total, a indiqué la société dans le communiqué, ce qui supposerait que tous les créanciers demandent à récupérer leur mise.

"Même si nous étions en mesure de satisfaire toutes les demandes de remboursement", ce décaissement "pourrait affecter notre capacité à faire face à nos autres obligations financières" si Yandex ne parvenait pas, par ailleurs, à réunir de nouveaux financements.

Le groupe a indiqué qu'il étudiait comment faire face à un tel scénario et "quelles autres sources de financement seraient disponibles".

Sollicité par l'AFP, le Nasdaq a indiqué que la cotation de Yandex "demeur(ait) suspendue", sans plus de commentaire.

Yandex a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 356 milliards de roubles, soit environ 4,77 milliards de dollars au cours de fin décembre.

La société contrôle le premier moteur de recherche de Russie, lancé en 1997. Yandex pesait encore 60% des recherches sur internet en Russie au dernier trimestre 2021, selon l'entreprise.

Le groupe s'est diversifié ces dernières années et propose notamment un service de livraison de courses.

